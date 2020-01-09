Российские спутники снимут территорию Ирана из космоса

Госкорпорация «Роскосмос» собирается провести спутниковую съемку территории Ирана, чтобы оценить ситуацию в стране, которая в ночь на 8 января 2020 года нанесла ракетный удар по двум американским военным базам в Ираке.

Как сообщается на официальном сайте корпорации, съемку Ирака из космоса планируется провести для оценки и мониторинга обстановки в республике, а также для осмотра места падения украинского самолета.

Космическая съемка запланирована в рамках освещения в СМИ природных и техногенных катастроф, происходящих во всем мире.