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Зеленский призвал не спекулировать на данных об авиакатастрофе в Тегеране

 «Международные авиалинии Украины» приостановили полеты в Тегеран на неопределенный срок

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13:24   9 Января 2020
Весь мир

Российские спутники снимут территорию Ирана из космоса

Российские спутники снимут территорию Ирана из космоса

Госкорпорация «Роскосмос» собирается провести спутниковую съемку территории Ирана, чтобы оценить ситуацию в стране, которая в ночь на 8 января 2020 года нанесла ракетный удар по двум американским военным базам в Ираке.

Как сообщается на официальном сайте корпорации, съемку Ирака из космоса планируется провести для оценки и мониторинга обстановки в республике, а также для осмотра места падения украинского самолета.

Космическая съемка запланирована в рамках освещения в СМИ природных и техногенных катастроф, происходящих во всем мире.

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Автор: Александр Люблинский
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