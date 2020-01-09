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12:15   9 Января 2020
Россия

Правительство внесло в Госдуму законопроект о штрафах за пропаганду наркотиков в интернете

Правительство внесло в Госдуму законопроект о штрафах за пропаганду наркотиков в интернете

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о штрафах за пропаганду наркотиков в интернете, документ появился в электронной базе данных нижней палаты парламента.

В законопроекте отмечается, что размер штрафов будет зависеть от того, какие именно запрещенные средства будут пропагандироваться и будет ли это делать обычный гражданин, должностное лицо или предприниматель. Сумма штрафа составит от пяти тысяч до полутора миллиона рублей, также нарушителям грозит приостановка деятельности на 90 суток.

Иностранным гражданам, пропагандирующим наркотики в интернете, грозит штраф до 30 тысяч рублей, а также арест на 15 суток и выдворение из России, уточняется в законопроекте.

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Автор: Ольга Воскресенская
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