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 Ди Каприо спас мужчину, который 11 часов находился на воде в Карибском море

Ди Каприо спас мужчину, который 11 часов находился на воде в Карибском море
12:17   9 Января 2020
Весь мир

Ди Каприо спас мужчину, который 11 часов находился на воде в Карибском море

Ди Каприо спас мужчину, который 11 часов находился на воде в Карибском море

Знаменитый актер Леонардо Ди Каприо спас мужчину, который упал за борт яхты и 11 часов находился на воде в Карибском море.

«Леонардо сыграл ослепительную роль в своем собственном реальном голливудском фильме. Он спас жизнь человеку за бортом, который чудом выжил, барахтаясь в воде в течение 11 часов», — рассказал источник The Sun.

Отмечается, что сразу после спасения в море начался сильный шторм.

30 декабря актер, его друзья и 22-летняя спутница Камилла Морроне отдыхали на яхте, когда заметили сигнал бедствия. 24-летнего француза вытащили из воды, отогрели, накормили и передали береговой охране.

Спасенный мужчина признался, что уже потерял надежду на спасение. Он подумал, что уже умер, когда увидел Ди Каприо.

Пользователи в сети шутят, что даже если бы у актера была не большая яхта, а маленький плот, он все равно поделился бы им с утопающим.

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Автор: Алина Бранцевич
#спасение #дикаприо #голливудская звезда

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