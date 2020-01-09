Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видеообращение, где призвал не спекулировать на теме авиакатастрофы в Иране, а также вновь выразил соболезнование семьям и близким погибших.

Украинский лидер обратился к аудитории с просьбой не спекулировать на теме рухнувшего самолета «Международной украинской авиакомпании» с почти 200 пассажирами на борту. Инцидент произошел 8 января 2020 года, президент назвал его «черной страницей» в мировой и украинской истории. Зеленский выразил соболезнования семьям погибших украинцев, а также граждан Канады, Британии, Швеции и Афганистана. Политик отметил, что расследование причин и обстоятельств произошедшего будет проводиться при участии Управления гражданской авиации Ирана.

«Это не тема для хайпа, лайков в соцсетях, сенсаций и конспирологических теорий. Нам нужны терпение, выдержка и мудрость», — сказал он в своем обращении.

Владимир Зеленский также сообщил, что в Иран уже прибыла спасательная группа в составе 45 человек. Специалисты займутся идентификацией и репатриацией погибших граждан Украины.

Сам президент намерен обсудить катастрофу по телефону с главой Ирана Хасаном Роухани. Полеты в Тегеран временно полностью прекращены для украинских самолетов, также некоторые другие страны ограничили авиасообщение с Ираном после произошедшего, Росавиация же рекомендовала не использовать для передвижения воздушное пространство над Ираном.