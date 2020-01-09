Историка Соколова перевели в СИЗО Москвы после проведения психиатрической экспертизы

Историка Олега Соколова перевели в СИЗО Москвы после проведения психолого-психиатрической экспертизы в Центре им. В.П. Сербского. Об этом сообщил адвокат обвиняемого Александр Почуев.

По словам защитника, сейчас экспертиза вошла в заключительную стадию. Окончательные ее итоги будут подведены в конце января, примерно в 20-х числах, рассказал Почуев. Как отметил адвокат, экспертиза ответит на вопрос о вменяемости доцента Соколова, который подозревается в убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко.

В ноябре 2019 года Олега Соколова нашли в реке Мойке в Санкт-Петербурге, в его рюкзаке находились части человеческого тела. Позднее в его квартире обнаружили расчлененное тело 24-летней Ещенко, с которой Соколов находился в отношениях. По факту убийства девушки заведено уголовное дело. Сам Соколов сознался в содеянном, сейчас эксперты должны установить степень вменяемости историка, чтобы суд смог определиться с наказанием для него.