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12:06   9 Января 2020
Россия

Операторов хотят законодательно обязать отключать мобильную связь в тюрьмах

Операторов хотят законодательно обязать отключать мобильную связь в тюрьмах

Законопроект о возможности отключения мобильной связи в тюрьмах внесен на рассмотрение Государственной думы.

Согласно документу, для отключения связи необходимо будет соответствующее мотивированное решение от руководителя территориального органа Уголовно-исполнительной системы (УИС). Как сообщает в четверг агентство ТАСС, законопроект был внесен в Госдуму группой депутатов.

«Законопроектом предлагается механизм отключения незаконно используемой мобильной связи в местах лишения свободы», — говорится в пояснительной записке.

Там же отмечается, что запрет может быть введен для пресечения мошеннических действий при помощи мобильной связи, или для предотвращения координирования действий членов преступных группировок из мест лишения свободы.

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Автор: Александр Люблинский
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