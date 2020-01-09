Операторов хотят законодательно обязать отключать мобильную связь в тюрьмах

Законопроект о возможности отключения мобильной связи в тюрьмах внесен на рассмотрение Государственной думы.

Согласно документу, для отключения связи необходимо будет соответствующее мотивированное решение от руководителя территориального органа Уголовно-исполнительной системы (УИС). Как сообщает в четверг агентство ТАСС, законопроект был внесен в Госдуму группой депутатов.

«Законопроектом предлагается механизм отключения незаконно используемой мобильной связи в местах лишения свободы», — говорится в пояснительной записке.

Там же отмечается, что запрет может быть введен для пресечения мошеннических действий при помощи мобильной связи, или для предотвращения координирования действий членов преступных группировок из мест лишения свободы.