Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Самолет из Москвы не смог приземлиться в Оренбурге и улетел в Уфу

Самолет из Москвы не смог приземлиться в Оренбурге и улетел в Уфу

 Девушка погибла, катаясь на «ватрушке» в Нижегородской области

Девушка погибла, катаясь на «ватрушке» в Нижегородской области
Зеленский призвал не спекулировать на данных об авиакатастрофе в Тегеране

Зеленский призвал не спекулировать на данных об авиакатастрофе в Тегеране

 «Международные авиалинии Украины» приостановили полеты в Тегеран на неопределенный срок

«Международные авиалинии Украины» приостановили полеты в Тегеран на неопределенный срок
Украина назвала три основные версии крушения самолета в Иране

Украина назвала три основные версии крушения самолета в Иране

 Ди Каприо спас мужчину, который 11 часов находился на воде в Карибском море

Ди Каприо спас мужчину, который 11 часов находился на воде в Карибском море
Самолет из Москвы не смог приземлиться в Оренбурге и улетел в Уфу

Самолет из Москвы не смог приземлиться в Оренбурге и улетел в Уфу

 Девушка погибла, катаясь на «ватрушке» в Нижегородской области

Девушка погибла, катаясь на «ватрушке» в Нижегородской области
Зеленский призвал не спекулировать на данных об авиакатастрофе в Тегеране

Зеленский призвал не спекулировать на данных об авиакатастрофе в Тегеране

 «Международные авиалинии Украины» приостановили полеты в Тегеран на неопределенный срок

«Международные авиалинии Украины» приостановили полеты в Тегеран на неопределенный срок
Украина назвала три основные версии крушения самолета в Иране

Украина назвала три основные версии крушения самолета в Иране

 Ди Каприо спас мужчину, который 11 часов находился на воде в Карибском море

Ди Каприо спас мужчину, который 11 часов находился на воде в Карибском море
11:37   9 Января 2020
Россия

Алтайские гранатометчики и снайперы отрабатывают новые методики стрельбы

Алтайские гранатометчики и снайперы отрабатывают новые методики стрельбы

Военные отрабатывают тактические приемы в ограниченных для стрельбы условиях — определяют правильный выбор огневых позиций, скрытно передвигаются, ведут наблюдение и разведку цели, учатся быстро и правильно рассчитывать расстояние до цели, стрелять на различных дальностях. Об этом в четверг, 9 января, сообщил представитель пресс-службы ЦВО.

По его словам, гранатометчики и снайперы мотострелкового соединения, которое дислоцируется в Алтайском крае, отрабатывают новые методики стрельбы на основе опыта, полученного во время участия в современных вооруженных конфликтах. Используют РПГ-7В, АГС-17 «Пламя», снайперские винтовки Драгунова (СВД) и «Винторез».

Снайперы также отрабатывают длительную дневную засаду, правильный выбор места «лежки», маршруты подхода и отхода. Занятия проходят днем и ночью. Задействовали более 500 военных.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анатолий Кубарев
#россия #общество #алтай #снайперы

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...