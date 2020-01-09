Алтайские гранатометчики и снайперы отрабатывают новые методики стрельбы

Военные отрабатывают тактические приемы в ограниченных для стрельбы условиях — определяют правильный выбор огневых позиций, скрытно передвигаются, ведут наблюдение и разведку цели, учатся быстро и правильно рассчитывать расстояние до цели, стрелять на различных дальностях. Об этом в четверг, 9 января, сообщил представитель пресс-службы ЦВО.

По его словам, гранатометчики и снайперы мотострелкового соединения, которое дислоцируется в Алтайском крае, отрабатывают новые методики стрельбы на основе опыта, полученного во время участия в современных вооруженных конфликтах. Используют РПГ-7В, АГС-17 «Пламя», снайперские винтовки Драгунова (СВД) и «Винторез».

Снайперы также отрабатывают длительную дневную засаду, правильный выбор места «лежки», маршруты подхода и отхода. Занятия проходят днем и ночью. Задействовали более 500 военных.