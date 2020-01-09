Алтайские гранатометчики и снайперы отрабатывают новые методики стрельбы
Военные отрабатывают тактические приемы в ограниченных для стрельбы условиях — определяют правильный выбор огневых позиций, скрытно передвигаются, ведут наблюдение и разведку цели, учатся быстро и правильно рассчитывать расстояние до цели, стрелять на различных дальностях. Об этом в четверг, 9 января, сообщил представитель пресс-службы ЦВО.
По его словам, гранатометчики и снайперы мотострелкового соединения, которое дислоцируется в Алтайском крае, отрабатывают новые методики стрельбы на основе опыта, полученного во время участия в современных вооруженных конфликтах. Используют РПГ-7В, АГС-17 «Пламя», снайперские винтовки Драгунова (СВД) и «Винторез».
Снайперы также отрабатывают длительную дневную засаду, правильный выбор места «лежки», маршруты подхода и отхода. Занятия проходят днем и ночью. Задействовали более 500 военных.
#Видео Кадры тренировок снайперов российской военной базы в Южной Осетии, отработавших навыки стрельбы, в том числе скорострельной, на высокогорном полигоне #Дзарцеми https://t.co/NDn0Uvy5O2 #ЮВО #Снайперы #ЮжнаяОсетия #БоеваяПодготовка pic.twitter.com/0s3lnozeiu— Минобороны России (@mod_russia) 9 января 2020 г.