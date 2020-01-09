Автобус в Иране упал в овраг, погибли 19 человек

Автобус рухнул в овраг в Иране, погибли не менее 19 человек, сообщает агентство ISNA.

Авария произошла ранним утром 9 января в провинции Семнан. Автобус с пассажирами ехал из Тегерана в Калале. В какой-то момент водитель не справился с управлением, и автобус на полной скорости съехал в овраг, где перевернулся. Погибло как минимум 19 человек. Местные СМИ сообщают, что пострадали 24 пассажира, их госпитализировали.

Накануне в Иране произошла авиакатастрофа, в которой погибли 167 пассажиров и девять членов экипажа. Самолет «Боинг 737–800» вылетел из Тегерана в Киев и через восемь минут потерпел крушение. На борту находились граждане Канады, Ирана, Великобритании, ФРГ, Швеции и Украины, все члены экипажа были украинцами.