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 Пьяная бабушка выгнала на улицу девятилетнюю внучку в Петербурге

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11:09   9 Января 2020
Россия

Пьяная бабушка выгнала на улицу девятилетнюю внучку в Петербурге

Пьяная бабушка выгнала на улицу девятилетнюю внучку в Петербурге

Пьяная бабушка выгнала на улицу девятилетнюю внучку, сообщает полиция Санкт-Петербурга. Инцидент произошел в среду, 8 января, в Калининском районе города.

К правоохранителям обратилась жительница Пискаревского проспекта и рассказала, что видела вечером на улице девочку, оставленную взрослыми без присмотра. По словам ребенка, ее выгнала на улицу бабушка, которая была пьяна. Женщина отвела девочку домой, но через некоторое время снова увидела ее на улице одну.

На место прибыли сотрудники полиции, которые передали девочку в больницу для осмотра. По словам врачей, у девочки есть единичные ушибы.

Как рассказала сама девочка,, ее периодически бьет мать. Правоохранители посетили квартиру, в которой ребенок живет с матерью, но 37-летняя женщина была сильно пьяной и сотрудникам полиции ничего пояснить не смогла.

Ведомство проводит проверку.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #происшествия #петербург #чп

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