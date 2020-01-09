Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Самолет из Москвы не смог приземлиться в Оренбурге и улетел в Уфу

Самолет из Москвы не смог приземлиться в Оренбурге и улетел в Уфу

 Девушка погибла, катаясь на «ватрушке» в Нижегородской области

Девушка погибла, катаясь на «ватрушке» в Нижегородской области
Зеленский призвал не спекулировать на данных об авиакатастрофе в Тегеране

Зеленский призвал не спекулировать на данных об авиакатастрофе в Тегеране

 «Международные авиалинии Украины» приостановили полеты в Тегеран на неопределенный срок

«Международные авиалинии Украины» приостановили полеты в Тегеран на неопределенный срок
Украина назвала три основные версии крушения самолета в Иране

Украина назвала три основные версии крушения самолета в Иране

 Ди Каприо спас мужчину, который 11 часов находился на воде в Карибском море

Ди Каприо спас мужчину, который 11 часов находился на воде в Карибском море
Самолет из Москвы не смог приземлиться в Оренбурге и улетел в Уфу

Самолет из Москвы не смог приземлиться в Оренбурге и улетел в Уфу

 Девушка погибла, катаясь на «ватрушке» в Нижегородской области

Девушка погибла, катаясь на «ватрушке» в Нижегородской области
Зеленский призвал не спекулировать на данных об авиакатастрофе в Тегеране

Зеленский призвал не спекулировать на данных об авиакатастрофе в Тегеране

 «Международные авиалинии Украины» приостановили полеты в Тегеран на неопределенный срок

«Международные авиалинии Украины» приостановили полеты в Тегеран на неопределенный срок
Украина назвала три основные версии крушения самолета в Иране

Украина назвала три основные версии крушения самолета в Иране

 Ди Каприо спас мужчину, который 11 часов находился на воде в Карибском море

Ди Каприо спас мужчину, который 11 часов находился на воде в Карибском море
11:32   9 Января 2020
Весь мир

Главы МИД Канады и Ирана обсудят расследование причин авиакатастрофы в Тегеране

Главы МИД Канады и Ирана обсудят расследование причин авиакатастрофы в Тегеране

Глава министерства иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шамапань и его коллега из Ирана Мохаммад Джавад Зариф обсудят расследование причин авиакатастрофы в Тегеране. Об этом заявил канадский премьер-министр Джастин Трюдо, пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал CTV.

Как указал телеканал, Трюдо сделал акцент на том, что главы МИД Канады и Ирана проведут переговоры по поводу необходимости расследования причин и обстоятельств крушения воздушного судна. Трюдо отметил, что Канада намеревается принять участие в расследовании.

Кроме того, премьер-министр заявил, что на борту разбившегося лайнера находились 138 пассажиров, следовавших в Канаду.

Boing-737 направлялся из Тегерана в Киев рейсом 752, через шесть минут после вылета связь с самолетом прервалась. Судно рухнуло на землю в 20 километрах от тегеранского аэропорта и взорвалось. На борту самолета находились по разным данным до 180 человек, все они погибли.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Галина Кандинская
#украина #иран

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...