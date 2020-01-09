Главы МИД Канады и Ирана обсудят расследование причин авиакатастрофы в Тегеране

Глава министерства иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шамапань и его коллега из Ирана Мохаммад Джавад Зариф обсудят расследование причин авиакатастрофы в Тегеране. Об этом заявил канадский премьер-министр Джастин Трюдо, пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал CTV.

Как указал телеканал, Трюдо сделал акцент на том, что главы МИД Канады и Ирана проведут переговоры по поводу необходимости расследования причин и обстоятельств крушения воздушного судна. Трюдо отметил, что Канада намеревается принять участие в расследовании.

Кроме того, премьер-министр заявил, что на борту разбившегося лайнера находились 138 пассажиров, следовавших в Канаду.

Boing-737 направлялся из Тегерана в Киев рейсом 752, через шесть минут после вылета связь с самолетом прервалась. Судно рухнуло на землю в 20 километрах от тегеранского аэропорта и взорвалось. На борту самолета находились по разным данным до 180 человек, все они погибли.