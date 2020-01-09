Аренда квартир в РФ подорожала за 2019 год в среднем на семь процентов

Однокомнатная квартира в РФ в 2019 году в среднем сдавалась за 12,6 тысячи рублей ежемесячно, что почти на семь процентов больше, чем в 2018 году​​​. Об этом сообщили специалисты портала «Мир квартир», которые проанализировали данные по 70 крупнейшим городам страны. По их словам, «однушки» подорожали почти повсеместно – в 65 городах из 70, а в пяти — подешевели.

Если в 2018 году в 27 городах с населением более 300 тысяч человек сдавали «однушку» дешевле десяти тысяч рублей, то к концу 2019-го их осталось всего 14. Подешевели же однокомнатные квартиры (на три-девять процентов) в Саратове, Сочи, Пензе, Симферополе и Липецке.

В Москве аренда однокомнатной квартиры подорожала в среднем на девять процентов — до 42,5 тысячи рублей, двухкомнатной – на 11 процентов, до 52,1 тысячи рублей, трехкомнатной – на восемь процентов, 64,1 тысячи рублей. В Петербурге арендные ставки на «однушки» выросли на 12 процентов — до 26,2 тысячи рублей, «двушки» – на 11 процентов, до 37,8 тысячи рублей, а «трешки» – на десять процентов, до 52,4 тысячи рублей.