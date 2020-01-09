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10:49   9 Января 2020
Россия

Уфимский пенсионер скончался, катаясь с внучкой на тюбинге

Уфимский пенсионер скончался, катаясь с внучкой на тюбинге

65-летний житель Уфы скончался, катаясь с внучкой на тюбинге в новогодние каникулы, сообщает региональный СК.

Трагедия произошла во вторник, 7 января, на самодельной горке около улицы Менделеева. 65-летний пенсионер вместе со своей семилетней внучкой катался на «ватрушке» и внезапно почувствовал себя плохо. Во время катания мужчина потерял сознание и въехал в дерево.

Прибывшие на место ЧП врачи констатировали смерть пенсионера, девочка не пострадала. Сейчас СК РФ проводит проверку, назначен ряд экспертиз, опрашиваются свидетели ЧП.

Возможно, во время катания на тюбинге у мужчины случился сердечный приступ, сообщает источник РИА Новости.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #ск рф #происшествия #чп #уфа

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