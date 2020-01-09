На Украине 9 января объявлен день траура по погибшим в авиакатастрофе в Тегеране

Boing-737 авиакомпании «Международные авиалинии Украины» потерпел крушение через 6 минут после вылета из аэропорта в Тегеране. Все пассажиры и члены экипажа погибли.

Президент Владимир Зеленский объявил 9 января днем траура на Украине в связи с авиакатастрофой, которая произошла ранним утром 8 января 2020 года в Иране. Данное сообщение размещено на сайте офиса украинского лидера.

«С целью чествования памяти погибших президент постановил приспустить государственные флаги Украины на зданиях и сооружениях органов государственной власти, местного самоуправления, государственных предприятий, учреждений и организаций», — говорится в тексте сообщения.

Крушение произошло 8 января, Boing-737 компании «Международные авиалинии Украины» вылетел из Тегерана в Киев рейсом 752. Через 6 минут после взлета с ним прервалась связь, а затем самолет рухнул в 20 километрах от аэропорта. На борту находились по разным данным 176–167 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большее число пассажиров являлись гражданами Канады и Ирана.