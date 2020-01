Болгария вошла в проект строительства терминала СПГ в Греции

По его словам, условия соглашения подписали в среду, 8 января, председатель совета директоров Gastrade Эльмина Копелузу и управляющий директор «Булгартрансгаза» Владимир Малинов. Gastrade разрабатывает терминал сжиженного природного газа в Северной Греции, который разместят в море в десяти километрах от Александруполиса.

Станция состоит из плавучего блока хранения и регазификации СПГ (FSRU) с емкостью хранения сжиженного природного газа до 170 тысяч кубометров и максимальной емкостью газификации 22,7 миллиона кубометров ежедневно. Проект повысит безопасность поставок и создаст газовый хаб в регионе, резюмировали в Gastrade.

#Bulgaria|’s Bulgartransgaz to take 20% stake in GASTRADE, the company developing the #LNG Terminal in Northern #Greece off the shore of Alexandroupolis. The LNG Terminal is expected to start operations in 2022.https://t.co/tZvyQFno8p pic.twitter.com/1IbBTtmYCf