Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Аренда квартир в РФ подорожала за 2019 год в среднем на семь процентов

Аренда квартир в РФ подорожала за 2019 год в среднем на семь процентов

 Пьяная бабушка выгнала на улицу девятилетнюю внучку в Петербурге

Пьяная бабушка выгнала на улицу девятилетнюю внучку в Петербурге
«Международные авиалинии Украины» приостановили полеты в Тегеран на неопределенный срок

«Международные авиалинии Украины» приостановили полеты в Тегеран на неопределенный срок

 Полиция Одессы задержала мужчину, сообщившего о минировании аэропорта

Полиция Одессы задержала мужчину, сообщившего о минировании аэропорта
Главы МИД Канады и Ирана обсудят расследование причин авиакатастрофы в Тегеране

Главы МИД Канады и Ирана обсудят расследование причин авиакатастрофы в Тегеране

 Автобус в Иране упал в овраг, погибли 19 человек

Автобус в Иране упал в овраг, погибли 19 человек
Аренда квартир в РФ подорожала за 2019 год в среднем на семь процентов

Аренда квартир в РФ подорожала за 2019 год в среднем на семь процентов

 Пьяная бабушка выгнала на улицу девятилетнюю внучку в Петербурге

Пьяная бабушка выгнала на улицу девятилетнюю внучку в Петербурге
«Международные авиалинии Украины» приостановили полеты в Тегеран на неопределенный срок

«Международные авиалинии Украины» приостановили полеты в Тегеран на неопределенный срок

 Полиция Одессы задержала мужчину, сообщившего о минировании аэропорта

Полиция Одессы задержала мужчину, сообщившего о минировании аэропорта
Главы МИД Канады и Ирана обсудят расследование причин авиакатастрофы в Тегеране

Главы МИД Канады и Ирана обсудят расследование причин авиакатастрофы в Тегеране

 Автобус в Иране упал в овраг, погибли 19 человек

Автобус в Иране упал в овраг, погибли 19 человек
10:50   9 Января 2020
Весь мир

Болгария вошла в проект строительства терминала СПГ в Греции

Болгария вошла в проект строительства терминала СПГ в Греции

Правительство Болгарии одобрило приобретение газовым оператором «Булгартрансгаз» 20 процентов капитала проектной компании Gastrade, которая строит терминал для сжиженного газа возле Александруполиса в Греции. Об этом в четверг, 9 января, сообщил представитель компании.

По его словам, условия соглашения подписали в среду, 8 января, председатель совета директоров Gastrade Эльмина Копелузу и управляющий директор «Булгартрансгаза» Владимир Малинов. Gastrade разрабатывает терминал сжиженного природного газа в Северной Греции, который разместят в море в десяти километрах от Александруполиса.

Станция состоит из плавучего блока хранения и регазификации СПГ (FSRU) с емкостью хранения сжиженного природного газа до 170 тысяч кубометров и максимальной емкостью газификации 22,7 миллиона кубометров ежедневно. Проект повысит безопасность поставок и создаст газовый хаб в регионе, резюмировали в Gastrade.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анатолий Кубарев
#болгария #греция #общество #спг

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...