Болгария вошла в проект строительства терминала СПГ в Греции

Правительство Болгарии одобрило приобретение газовым оператором «Булгартрансгаз» 20 процентов капитала проектной компании Gastrade, которая строит терминал для сжиженного газа возле Александруполиса в Греции. Об этом в четверг, 9 января, сообщил представитель компании.

По его словам, условия соглашения подписали в среду, 8 января, председатель совета директоров Gastrade Эльмина Копелузу и управляющий директор «Булгартрансгаза» Владимир Малинов. Gastrade разрабатывает терминал сжиженного природного газа в Северной Греции, который разместят в море в десяти километрах от Александруполиса.

Станция состоит из плавучего блока хранения и регазификации СПГ (FSRU) с емкостью хранения сжиженного природного газа до 170 тысяч кубометров и максимальной емкостью газификации 22,7 миллиона кубометров ежедневно. Проект повысит безопасность поставок и создаст газовый хаб в регионе, резюмировали в Gastrade.