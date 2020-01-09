Система по поиску работы для экс-осужденных заработает в России в 2020 году, сообщает пресс-бюро Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). На днях ведомство провело тестовые испытания сервиса.

Сервис заработает на портале «Работа в России». В базе будут содержаться актуальные предложения работодателей и соискателей работы из всех российских регионов. Сотрудники учреждений территориальных органов ФСИН смогут размещать на сайте резюме осужденных, которые готовятся к освобождению.

Отмечается, что ФСИН запускает раздел по поиску работы для бывших осужденных совместно с Рострудом. В ведомстве отметили, что еще во время отбывания наказания осужденные учатся в профучилищах при ИК и получают конкретные профессии, которых сейчас в списке более 160. За год обучение проходят порядка 130 тысяч человек, передает «Интерфакс».