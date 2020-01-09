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 Пьяная бабушка выгнала на улицу девятилетнюю внучку в Петербурге

Пьяная бабушка выгнала на улицу девятилетнюю внучку в Петербурге
«Международные авиалинии Украины» приостановили полеты в Тегеран на неопределенный срок

«Международные авиалинии Украины» приостановили полеты в Тегеран на неопределенный срок

 Полиция Одессы задержала мужчину, сообщившего о минировании аэропорта

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10:16   9 Января 2020
Россия

Россия самостоятельно достроит «Северный поток — 2» и запустит его в 2020 году

Россия самостоятельно достроит «Северный поток — 2» и запустит его в 2020 году

Россия самостоятельно достроит «Северный поток — 2» и введет его в эксплуатацию в 2020 году, в этом уверен генеральный директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов.

По мнению эксперта, швейцарский трубоукладчик Allseas вернется к работе над «Северным потоком — 2». Правосудов говорит, что Европа может продавить свои интересы, получив «плевок в лицо» со стороны США в виде введенных санкций и ограничений. Эксперт уверен, что газопровод будет запущен в 2020 году, независимо от того, возобновит ли свое участие в проекте швейцарский трубоукладчик Allseas.

«У России есть свое судно для укладки труб под водой — «Академик Черский», — приводит слова Сергея Правосудова «Известия».

Ранее США потребовали от европейских компаний, ведущих работы по строительству «Северного потока — 2», прекратить деятельность. Швейцарская компания Allseas сразу же приостановила работы по строительству объекта.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #общество #северный поток-2

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