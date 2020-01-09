Сотрудники КАМАЗа ушли в двухнедельный корпоративный отпуск

Производство основной продукции возобновится 23 января. Об этом сообщил представитель ПАО «КАМАЗ». По его словам, в четверг, 9 января, работники компании ушли в двухнедельный корпоративный отпуск. В 2020 году первая часть отдыха продлится с 9 по 22 января.

«Начался корпоративный оплачиваемый отпуск работников КАМАЗа», — добавили в компании.

В штатном режиме продолжает работать часть персонала, которая занята продажей продукции, проведением годовой инвентаризации, составлением отчетов. Также работают сотрудники, в обязанности которых входит расчет и начисление зарплаты, обработка срочной распорядительной документации.

Этим работникам ежегодный основной и дополнительные отпуска, которые предусмотрены Трудовым кодексом РФ, предоставят в течение года в соответствии с утверждённым графиком отпусков. Вторую половину корпоративного отпуска работодатель предоставит в летний период — с 20 июля по 2 августа.