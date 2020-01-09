Разбившийся в Иране украинский самолет загорелся в воздухе

Разбившийся в Иране украинский самолет Boeing 737-800 загорелся в воздухе, а не при столкновении с землей. Об этом сообщает Организация гражданской авиации Ирана. Предварительные данные расследования опубликовало агентство Tasnim.

Как отметили эксперты, они основывались на словах очевидцев, которые говорили, что лайнер горел еще во время нахождения в воздухе, а огонь распространялся по фюзеляжу. В отчете также сообщается, что когда самолет рухнул на землю, произошел взрыв.

Эти данные подтверждаются на видеозаписи одного из очевидцев, который выложил файл в Сеть. На кадрах видно, как в темном небе летит полыхающий объект, он снижается, а затем падает, после чего видна яркая вспышка.

Также агентство Tasnim сообщает, что в предварительном отчете иранских экспертов указано: пилоты не сообщали о внештатной ситуации на борту самолета во время взлета.

Самолет Boeing 737-800 авиакомпании «Международные авиалинии Украины» вылетел из аэропорта Тегерана в Киев утром 8 января. Через восемь минут после взлета лайнер рухнул. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа, никто не выжил. По предварительной версии, причиной авиакатастрофы стал загоревшийся во время набора высоты двигатель.