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9:37   9 Января 2020
Россия

Производители подняли цены на автомобили в России

Производители подняли цены на автомобили в России

Производители подняли цены на автомобили в России, в среднем цена выросла от двух до шести процентов, отмечают эксперты.

Увеличение стоимости связано с повышением ставок утилизационного сбора, пишет «Коммерсантъ». По данным издания, Subaru, дилер «Авилон» и даже отечественные производители подняли цены на авто примерно на 6 процентов. Например, стоимость Lada Vesta выросла на 15 тысяч рублей, а Lada Granta стала стоить на 11 тысяч дороже.

Автоэксперты говорят, что к концу 2020 года авторынок упадет на 5-10 процентов. При этом отмечается, что россияне еще успевают приобрести автомобили по старым ценам в январе и феврале из складских запасов прошлого года.

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Автор: Ольга Воскресенская
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