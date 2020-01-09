Москвичи благодаря МЦД быстрее доберутся до зон отдыха на водоемах

Московские центральные диаметры (МЦД) позволят москвичам и жителям Подмосковья быстрее добираться до зон отдыха на водоемах. Об этом в четверг, 9 января, сообщил представитель ГУП «Мосводосток», предприятия которое обслуживает и контролирует состояние водных объектов столицы.

По его словам, нельзя не отметить тот факт, что благодаря МЦД жители Москвы и Подмосковья в комфортных условиях доберутся до столичных рекреационных зон на водоемах, чтобы отдохнуть. По маршруту МЦД-1 можно пересечь реку Лихоборку или увидеть из окна Долгие пруды, которые расположены на территории одноименного фаунистического заказника.

Можно сойти на станции «Тестовская» и дойти пешком до Красногвардейских прудов, а к востоку от платформы «Тимирязевская» находится Гончаровский парк, в котором летом отдыхают у пруда. Параллельно маршруту МЦД-2 протекает река Городня — второй по длине и расходу воды правый приток Москвы-реки в черте города, а из окна поезда виден каскад Царицынских прудов.