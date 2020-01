Сеул может продолжить выход из договора об обмене военной информацией с Токио

В декабре 2019 года японское министерство экономики, торговли и промышленности одобрило частичное послабление экспортных ограничений в отношении Южной Кореи. Токио вернул фоторезисты в число объектов ускоренного экспорта.

По информации внешнеполитического ведомства Южной Кореи, правительство настоятельно призывает японскую сторону к полному снятию ограничений на экспорт посредством диалога как между торговыми ведомствами, так и по дипломатическим каналам.

FM Kang met with Minister for Foreign Affairs of Japan Toshimitsu Motegi on Dec. 24 and exchanged views on issues of mutual interest, including the ROK-Japan summit that took place on the afternoon of the same day, Japan’s export-restrictive measures, and the forced labor issue. pic.twitter.com/qTFcdvs7XV