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 Полиция Одессы задержала мужчину, сообщившего о минировании аэропорта

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Разбившийся в Иране украинский самолет загорелся в воздухе

 Сеул может продолжить выход из договора об обмене военной информацией с Токио

Сеул может продолжить выход из договора об обмене военной информацией с Токио
9:17   9 Января 2020
Весь мир

Сеул может продолжить выход из договора об обмене военной информацией с Токио

Сеул может продолжить выход из договора об обмене военной информацией с Токио

Все зависит от хода переговоров с Японией по экспорту. Об этом в четверг, 9 января, заявил представитель южнокорейского министерства иностранных дел. По его словам, Сеул может продолжить процесс выхода из договора об обмене военной информацией (GSOMIA) с Токио.

«Вопрос о возобновлении действия уведомления о прекращении деятельности GSOMIA рассмотрят в зависимости от хода переговоров по снятию ограничений на экспорт и проблеме принудительного труда», — говорится в докладе МИД, представленном парламенту​​​.

В декабре 2019 года японское министерство экономики, торговли и промышленности одобрило частичное послабление экспортных ограничений в отношении Южной Кореи. Токио вернул фоторезисты в число объектов ускоренного экспорта.

По информации внешнеполитического ведомства Южной Кореи, правительство настоятельно призывает японскую сторону к полному снятию ограничений на экспорт посредством диалога как между торговыми ведомствами, так и по дипломатическим каналам.

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Автор: Анатолий Кубарев
#япония #южная корея #общество #весь мир

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