Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Производители подняли цены на автомобили в России

Производители подняли цены на автомобили в России

 Москвичи благодаря МЦД быстрее доберутся до зон отдыха на водоемах

Москвичи благодаря МЦД быстрее доберутся до зон отдыха на водоемах
«Международные авиалинии Украины» приостановили полеты в Тегеран на неопределенный срок

«Международные авиалинии Украины» приостановили полеты в Тегеран на неопределенный срок

 Полиция Одессы задержала мужчину, сообщившего о минировании аэропорта

Полиция Одессы задержала мужчину, сообщившего о минировании аэропорта
Разбившийся в Иране украинский самолет загорелся в воздухе

Разбившийся в Иране украинский самолет загорелся в воздухе

 Сеул может продолжить выход из договора об обмене военной информацией с Токио

Сеул может продолжить выход из договора об обмене военной информацией с Токио
Производители подняли цены на автомобили в России

Производители подняли цены на автомобили в России

 Москвичи благодаря МЦД быстрее доберутся до зон отдыха на водоемах

Москвичи благодаря МЦД быстрее доберутся до зон отдыха на водоемах
«Международные авиалинии Украины» приостановили полеты в Тегеран на неопределенный срок

«Международные авиалинии Украины» приостановили полеты в Тегеран на неопределенный срок

 Полиция Одессы задержала мужчину, сообщившего о минировании аэропорта

Полиция Одессы задержала мужчину, сообщившего о минировании аэропорта
Разбившийся в Иране украинский самолет загорелся в воздухе

Разбившийся в Иране украинский самолет загорелся в воздухе

 Сеул может продолжить выход из договора об обмене военной информацией с Токио

Сеул может продолжить выход из договора об обмене военной информацией с Токио
9:13   9 Января 2020
Весь мир

МВД Туниса задержало 19 человек, пытавшихся незаконно попасть в страну из Ливии

МВД Туниса задержало 19 человек, пытавшихся незаконно попасть в страну из Ливии

МВД Туниса задержало 19 человек, пытавшихся незаконно попасть в страну из Ливии. Как сообщает министерство внутренних дел страны, это произошло во вторник, 7 января.

Патруль Туниса на границе с Ливией захватил 19 человек, которые пытались пересечь сухопутную границу. СМИ сообщают, что люди из Ливии бегут в Тунис, так как Ливийская национальная армия (ЛНА) под руководством фельдмаршала Халифы Хафтара успешно проводит антитеррористическую операцию против так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии. Эксперты говорят, что в скором времени обстановка в Тунисе может обостриться именно из-за того, что на территорию страны бегут боевики ПНС, прячась от ЛНА.

Ранее ЛНА заявила, что Турция перебрасывает боевиков в Ливию через аэропорт Туниса. Из Туниса террористы попадают в захваченные ПНС города Мисурата, Митига и Зувара. В конце декабря 2019 года как минимум два самолета прибыли из Турции в Ливию, перебросив террористов для ПНС.

Кроме того, Анкара не только снабжает ПНС боевиками, но и поставляет им оружие, беспилотники и боеприпасы, несмотря на введенное оружейное эмбарго со стороны ООН. Также Турция перебрасывает ПНС инструкторов и боевиков из сирийского Идлиба.

ЛНА с 2014 года ведет в Ливии контртеррористическую операцию «Аль-Карама» против терорристов ПНС, захвативших столицу Триполи и еще часть поселков.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Воскресенская
#политика #ливия #весь мир #тунис #пнс ливии

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...