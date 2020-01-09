МВД Туниса задержало 19 человек, пытавшихся незаконно попасть в страну из Ливии. Как сообщает министерство внутренних дел страны, это произошло во вторник, 7 января.

Патруль Туниса на границе с Ливией захватил 19 человек, которые пытались пересечь сухопутную границу. СМИ сообщают, что люди из Ливии бегут в Тунис, так как Ливийская национальная армия (ЛНА) под руководством фельдмаршала Халифы Хафтара успешно проводит антитеррористическую операцию против так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии. Эксперты говорят, что в скором времени обстановка в Тунисе может обостриться именно из-за того, что на территорию страны бегут боевики ПНС, прячась от ЛНА.

Ранее ЛНА заявила, что Турция перебрасывает боевиков в Ливию через аэропорт Туниса. Из Туниса террористы попадают в захваченные ПНС города Мисурата, Митига и Зувара. В конце декабря 2019 года как минимум два самолета прибыли из Турции в Ливию, перебросив террористов для ПНС.

Кроме того, Анкара не только снабжает ПНС боевиками, но и поставляет им оружие, беспилотники и боеприпасы, несмотря на введенное оружейное эмбарго со стороны ООН. Также Турция перебрасывает ПНС инструкторов и боевиков из сирийского Идлиба.

ЛНА с 2014 года ведет в Ливии контртеррористическую операцию «Аль-Карама» против терорристов ПНС, захвативших столицу Триполи и еще часть поселков.