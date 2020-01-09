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8:48   9 Января 2020
Весь мир

Госдеп США уверяет, что Иран 14 раз атаковал ВС до недавних ударов в Ираке

Госдеп США уверяет, что Иран 14 раз атаковал ВС до недавних ударов в Ираке

Госдеп США уверяет, что Иран 14 раз атаковал вооруженные силы Соединенных Штатов до недавних ударов в Ираке. Такую статистику озвучило американское ведомство.

В Госдепартементе утверждают, что с сентября 2019 года Иран или «поддерживаемые им группировки» 14 раз напали на ВС США. В ведомстве говорят, что это произошло до атаки Ирана на американские военные базы в Ираке 8 января.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после того, как США совершили ракетный удар в районе аэропорта Багдада, в результате чего погиб иранский генерал, командующий силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (элитные части вооруженных сил Ирана) Касем Сулеймани.

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Автор: Ольга Воскресенская
#сша #иран #политика #весь мир #госдеп сша

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