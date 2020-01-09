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8:29   9 Января 2020
Россия

Тело погибшего мужчины нашли под завалами сгоревшего ТК в Новосибирской области

Тело погибшего мужчины нашли под завалами сгоревшего ТК в Новосибирской области

Тело погибшего мужчины нашли под завалами сгоревшего торгового комплекса «Центральный» в городе Искитиме Новосибирской области. Об этом сообщает региональный СКР.

Пожар в торговом комплексе произошел в минувшую среду, 8 января. Огонь охватил площадь в 3,5 тысячи «квадратов», с пожаром боролись 113 спасателей, на место ЧП выезжал глава областного МЧС Виктор Орлов. После пожара за помощью врачей обратились семь человек, которые надышались дымом, но госпитализация им не потребовалась.

Как отметили следователи, при разборе завалов после пожара спасатели нашли тело мужчины. Сейчас по факту его гибели завели уголовное дело, назначен ряд экспертиз.

Накануне очевидцы опубликовали видео, при просмотре которого можно оценить масштабы ЧП: из здания ТК валит черный дым и движется прямо на близлежащие дома.

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Автор: Ольга Воскресенская
#мчс #россия #пожар #происшествия #чп #новосибирская область

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