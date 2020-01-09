Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Тело погибшего мужчины нашли под завалами сгоревшего ТК в Новосибирской области

Тело погибшего мужчины нашли под завалами сгоревшего ТК в Новосибирской области

 Совфед предлагает оплачивать проезд волонтеров к месту ЧС из бюджета

Совфед предлагает оплачивать проезд волонтеров к месту ЧС из бюджета
«Международные авиалинии Украины» приостановили полеты в Тегеран на неопределенный срок

«Международные авиалинии Украины» приостановили полеты в Тегеран на неопределенный срок

 Полиция Одессы задержала мужчину, сообщившего о минировании аэропорта

Полиция Одессы задержала мужчину, сообщившего о минировании аэропорта
Курды SDF арестовали нескольких бывших соратников в сирийской провинции Хасака

Курды SDF арестовали нескольких бывших соратников в сирийской провинции Хасака

 Боевики за сутки обстреляли четыре провинции в Сирии

Боевики за сутки обстреляли четыре провинции в Сирии
Тело погибшего мужчины нашли под завалами сгоревшего ТК в Новосибирской области

Тело погибшего мужчины нашли под завалами сгоревшего ТК в Новосибирской области

 Совфед предлагает оплачивать проезд волонтеров к месту ЧС из бюджета

Совфед предлагает оплачивать проезд волонтеров к месту ЧС из бюджета
«Международные авиалинии Украины» приостановили полеты в Тегеран на неопределенный срок

«Международные авиалинии Украины» приостановили полеты в Тегеран на неопределенный срок

 Полиция Одессы задержала мужчину, сообщившего о минировании аэропорта

Полиция Одессы задержала мужчину, сообщившего о минировании аэропорта
Курды SDF арестовали нескольких бывших соратников в сирийской провинции Хасака

Курды SDF арестовали нескольких бывших соратников в сирийской провинции Хасака

 Боевики за сутки обстреляли четыре провинции в Сирии

Боевики за сутки обстреляли четыре провинции в Сирии
8:09   9 Января 2020
Россия

Совфед предлагает оплачивать проезд волонтеров к месту ЧС из бюджета

Совфед предлагает оплачивать проезд волонтеров к месту ЧС из бюджета

Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов предлагает оплачивать проезд волонтеров к месту ЧС из бюджета. С таким предложением сенатор планирует обратиться к главе МЧС Евгению Зиничеву.

По словам Кутепова, он направит письмо главе МЧС с просьбой высказать позицию ведомства по данному вопросу и прислать статистику. Сенатор говорит, что фактически волонтеров, желающих выехать к месту ЧС, гораздо больше, но не все могут позволить себе оплатить проезд туда и обратно самостоятельно.

Сенатор предлагает МЧС закрепить порядок оплаты проезда для волонтеров в законе о благотворительной деятельности. Если идея Кутепова воплотится в жизнь, то добровольцам в обязательном порядке будут оплачивать проезд к месту чрезвычайной ситуации и обратно.

Кроме того, сенатор просит МЧС уточнить статистику. В частности, Кутепова интересует, сколько добровольцев участвуют в подобных мероприятиях и какое количество ЧС помогали устранять волонтеры, передает «Парламентская газета».

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Воскресенская
#россия #общество #совет федерации #волонтеры #кутепов

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...