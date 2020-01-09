Совфед предлагает оплачивать проезд волонтеров к месту ЧС из бюджета

Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов предлагает оплачивать проезд волонтеров к месту ЧС из бюджета. С таким предложением сенатор планирует обратиться к главе МЧС Евгению Зиничеву.

По словам Кутепова, он направит письмо главе МЧС с просьбой высказать позицию ведомства по данному вопросу и прислать статистику. Сенатор говорит, что фактически волонтеров, желающих выехать к месту ЧС, гораздо больше, но не все могут позволить себе оплатить проезд туда и обратно самостоятельно.

Сенатор предлагает МЧС закрепить порядок оплаты проезда для волонтеров в законе о благотворительной деятельности. Если идея Кутепова воплотится в жизнь, то добровольцам в обязательном порядке будут оплачивать проезд к месту чрезвычайной ситуации и обратно.

Кроме того, сенатор просит МЧС уточнить статистику. В частности, Кутепова интересует, сколько добровольцев участвуют в подобных мероприятиях и какое количество ЧС помогали устранять волонтеры, передает «Парламентская газета».