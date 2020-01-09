Курды SDF арестовали нескольких бывших соратников в сирийской провинции Хасака

Вооруженные формирования курдов арестовали несколько своих бывших бойцов в сирийской провинции Хасака. Об этом сообщает в своей сводке на 7 января 22:30 военный источник ФАН в Сирии Ахмад Марзук.

Согласно данным портала Al Nour, курдские боевики из «Сирийских демократических сил» (SDF) задержали четырех человек в Хасаке, которые попытались дезертировать в районе поселения Тель-Брак, расположенной на северо-востоке провинции.

Многие жители попадают в ряды SDF в рамках принудительной мобилизации, из-за чего стремятся сбежать при первой возможности. Насильственный призыв в свои ряды вызвал недовольство мирных жителей, которые против этого проводили массовые демонстрации. На это курдские боевики неоднократно отвечали применением оружия.

Ранее сообщалось о перестрелке на линии разграничения сил Сирийской арабской армии (САА) и курдских боевиков к северо-востоку от Дейр-эз-Зора. В сводке на 9 января 07:00 говорится, что группа неизвестных боевиков обстреляла позиции сирийской армии около нефтяного месторождения Хайрат.