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Курды SDF арестовали нескольких бывших соратников в сирийской провинции Хасака

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Боевики за сутки обстреляли четыре провинции в Сирии
Тело погибшего мужчины нашли под завалами сгоревшего ТК в Новосибирской области

Тело погибшего мужчины нашли под завалами сгоревшего ТК в Новосибирской области

 Совфед предлагает оплачивать проезд волонтеров к месту ЧС из бюджета

Совфед предлагает оплачивать проезд волонтеров к месту ЧС из бюджета
«Международные авиалинии Украины» приостановили полеты в Тегеран на неопределенный срок

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 Полиция Одессы задержала мужчину, сообщившего о минировании аэропорта

Полиция Одессы задержала мужчину, сообщившего о минировании аэропорта
Курды SDF арестовали нескольких бывших соратников в сирийской провинции Хасака

Курды SDF арестовали нескольких бывших соратников в сирийской провинции Хасака

 Боевики за сутки обстреляли четыре провинции в Сирии

Боевики за сутки обстреляли четыре провинции в Сирии
7:38   9 Января 2020
Весь мир

Курды SDF арестовали нескольких бывших соратников в сирийской провинции Хасака

Курды SDF арестовали нескольких бывших соратников в сирийской провинции Хасака

Вооруженные формирования курдов арестовали несколько своих бывших бойцов в сирийской провинции Хасака. Об этом сообщает в своей сводке на 7 января 22:30 военный источник ФАН в Сирии Ахмад Марзук.

Согласно данным портала Al Nour, курдские боевики из «Сирийских демократических сил» (SDF) задержали четырех человек в Хасаке, которые попытались дезертировать в районе поселения Тель-Брак, расположенной на северо-востоке провинции.

Многие жители попадают в ряды SDF в рамках принудительной мобилизации, из-за чего стремятся сбежать при первой возможности. Насильственный призыв в свои ряды вызвал недовольство мирных жителей, которые против этого проводили массовые демонстрации. На это курдские боевики неоднократно отвечали применением оружия.

Ранее сообщалось о перестрелке на линии разграничения сил Сирийской арабской армии (САА) и курдских боевиков к северо-востоку от Дейр-эз-Зора. В сводке на 9 января 07:00 говорится, что группа неизвестных боевиков обстреляла позиции сирийской армии около нефтяного месторождения Хайрат.

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Автор: Олег Королев
#сирия #турция #курды #sdf

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