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Боевики за сутки обстреляли четыре провинции в Сирии
Тело погибшего мужчины нашли под завалами сгоревшего ТК в Новосибирской области

Тело погибшего мужчины нашли под завалами сгоревшего ТК в Новосибирской области

 Совфед предлагает оплачивать проезд волонтеров к месту ЧС из бюджета

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 Полиция Одессы задержала мужчину, сообщившего о минировании аэропорта

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Курды SDF арестовали нескольких бывших соратников в сирийской провинции Хасака

 Боевики за сутки обстреляли четыре провинции в Сирии

Боевики за сутки обстреляли четыре провинции в Сирии
7:20   9 Января 2020
Весь мир

Боевики за сутки обстреляли четыре провинции в Сирии

Боевики за сутки обстреляли четыре провинции в Сирии

Боевики незаконных вооруженных формирований в Сирии совершили обстрелы четырех провинций. Об этом сообщил глава российского Центра по примирению враждующих сторон в САР Юрий Боренков.

Генерал-майор сообщил, что за прошедшие сутки (8 января) в Сирии было зафиксировано 19 обстрелов.

Согласно данным российского ЦПВС, боевики обстреляли три населенных пункта в провинции Алеппо (Биньямин, Макла-байт-Джунайд, Сабикия), три - в провинции Латакия (Сафсафа, Кинсибба, Санджека), восемь - в провинции Идлиб (Сублат-Бсоката, Крати, Шарки-кафер-Дун, Хан-Шейхун, Телль-Кальбе, Суккория, Абу-Дафна, Барса), а также один в провинции Хама (населенный пункт Хуйаз).

Российские военные призывают командиров незаконных вооруженных бандформирований в Сирии отказаться от вооруженных провокаций и перейти к мирному урегулированию.

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Автор: Олег Королев
#сирия #идлиб

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