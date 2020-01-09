Боевики за сутки обстреляли четыре провинции в Сирии

Боевики незаконных вооруженных формирований в Сирии совершили обстрелы четырех провинций. Об этом сообщил глава российского Центра по примирению враждующих сторон в САР Юрий Боренков.

Генерал-майор сообщил, что за прошедшие сутки (8 января) в Сирии было зафиксировано 19 обстрелов.

Согласно данным российского ЦПВС, боевики обстреляли три населенных пункта в провинции Алеппо (Биньямин, Макла-байт-Джунайд, Сабикия), три - в провинции Латакия (Сафсафа, Кинсибба, Санджека), восемь - в провинции Идлиб (Сублат-Бсоката, Крати, Шарки-кафер-Дун, Хан-Шейхун, Телль-Кальбе, Суккория, Абу-Дафна, Барса), а также один в провинции Хама (населенный пункт Хуйаз).

Российские военные призывают командиров незаконных вооруженных бандформирований в Сирии отказаться от вооруженных провокаций и перейти к мирному урегулированию.