Российская военная полиция продолжает патрулировать провинции САР Алеппо, Хасака и Ракка

Подразделения российской военной полиции продолжают патрулирование маршрутов в ряде провинций Сирии. Об этом заявил глава российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Юрий Боренков.

За последние сутки российские военные прошли в провинции Алеппо три маршрута: Аджами - Каракозак, Аджами – Каракозак, а также Кораби - Кобани - Минас - Сатия - Каблик - Зекари - Мейдан - Хурус - Серрии-Эш-Шималия - Аблеклия - Кадрия - Мджейбна - Джалиб-Эль-Хасан - Джарния - Эль-Молех - Телль-Осман- Шеллаль - Джубб-Хирада - Кадрия - Абдеклия - Серрии-Эш-Шималия - Руби - Кобани - Кораби.

Также военная полиция РФ прошла в провинции Хасака маршрут Камышлы – Дербисия – Салам-Алайк – Касра – Байрамия – Джудайма – Айда – Мушрак – Сайгир-Вустани – Кара-Куи – Бакаври – Дербисия – Камышлы, Камышлы – электростанция «Мабрук».

Российские военные прошли в провинции Ракка маршрут Айн-Исса - Ахмедия - Квара - Халаф - Эль-Биса - Эль-Бек - Эль-Васта - Хнейз-эш-Шималия - Мухаммед-Эль-Удвания - Авад-эр-Рхель - Тульт-Хнейз - Хелу-Абед – Мардж-абу-Шариб - Али-эль-Хасан - Телль-эс-Самен - Эль-Хадрия - Ахмедия - Айн-Исса.

Российская авиация осмотрела с воздуха маршрут в Алеппо Квайрес - Метрас - Челебия - Квайрес.

Напомним, в 2017 году курдские бандформирования вошли в регионы Заевфратья, где в основном живут арабы-сунниты. Главари SDF фактически оккупировали провинции Хасака, Ракка и Дейр-эз-Зор.

22 октября минувшего года Россия и Турция приняла меморандум, согласно которому на сирийскую сторону вводится российская военная полиция и сирийские пограничники, которые обеспечивают вывод курдских формирований. Впоследствии российские, турецкие и сирийские военные начали совместное патрулирование зоны безопасности.