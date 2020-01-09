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 Российские военные выдали более трех тонн гуманитарной помощи жителям Сирии

Российские военные выдали более трех тонн гуманитарной помощи жителям Сирии
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 Полиция Одессы задержала мужчину, сообщившего о минировании аэропорта

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Российская военная полиция продолжает патрулировать провинции САР Алеппо, Хасака и Ракка

Российская военная полиция продолжает патрулировать провинции САР Алеппо, Хасака и Ракка

 Российские военные выдали более трех тонн гуманитарной помощи жителям Сирии

Российские военные выдали более трех тонн гуманитарной помощи жителям Сирии
6:32   9 Января 2020
Весь мир

Российские военные выдали более трех тонн гуманитарной помощи жителям Сирии

Российские военные выдали более трех тонн гуманитарной помощи жителям Сирии

Представители российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии выдали 750 продовольственных наборов нуждающимся жителям страны. Об этом сообщил на брифинге генерал-майор Юрий Боренков.

Необходимые продукты питания из рук российских военных получили жители населенных пунктов Суран (провинция Хама), Эль-Мушрафа (провинция Ракка), Сальхиях (провинция Дейр-эз-Зор).

По его словам, всего с начала процесса урегулирования российским Центром по примирению враждующих сторон проведено 2 320 гуманитарных акции. Общий вес гуманитарного груза составил 3 901,59 тонны.

Также в городах Кобани, Кмышлы и Эль-Мушрафа военные медики Минобороны РФ оказали необходимую помощь 296 гражданам Сирии. За это время врачи помогли более чем 116 тысячам сирийцев.

Россия регулярно направляет в Сирию гуманитарную помощь. Также российские военные постоянно проводят медицинские миссии в сирийских провинциях, которые испытывают нехватку медперсонала и инфраструктуры.

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Автор: Олег Королев
#сирия #гуманитарная помощь

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