Российские военные выдали более трех тонн гуманитарной помощи жителям Сирии

Представители российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии выдали 750 продовольственных наборов нуждающимся жителям страны. Об этом сообщил на брифинге генерал-майор Юрий Боренков.

Необходимые продукты питания из рук российских военных получили жители населенных пунктов Суран (провинция Хама), Эль-Мушрафа (провинция Ракка), Сальхиях (провинция Дейр-эз-Зор).

По его словам, всего с начала процесса урегулирования российским Центром по примирению враждующих сторон проведено 2 320 гуманитарных акции. Общий вес гуманитарного груза составил 3 901,59 тонны.

Также в городах Кобани, Кмышлы и Эль-Мушрафа военные медики Минобороны РФ оказали необходимую помощь 296 гражданам Сирии. За это время врачи помогли более чем 116 тысячам сирийцев.

Россия регулярно направляет в Сирию гуманитарную помощь. Также российские военные постоянно проводят медицинские миссии в сирийских провинциях, которые испытывают нехватку медперсонала и инфраструктуры.