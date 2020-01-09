Жертвами лесных пожаров в Австралии стали более миллиарда животных

Более миллиарда животных погибли в результате продолжающихся в Австралии лесных пожаров. Об этом сообщает пресс-служба университета Сиднея.

Профессор Крис Дикман провел исследование, в ходе которого установил, что более 800 миллионов животных стали жертвами пожаров в штате Новый Южный Уэльс. При этом суммарное число погибших в стране животных превысило один миллиард.

Приведенные Дикманом данные основываются на отчете о влиянии расчистки земель на природу в Австралии Всемирного фонда дикой природы (WWF) за 2007 год. Авторы исследования установили средний уровень плотности популяций животных в Новом Южном Уэльсе, после чего умножили оценки плотности на площадь растительности.

Ученые отмечают, что применяли консервативные оценки. Таким образом, число погибших зверей может быть выше.

В результате природных пожаров на континенте выгорели уже более пяти миллионов гектаров земли. За последние месяцы погибли 17 человек, огонь уничтожил тысячу домов. В ряде мест страны стоит настолько густой дым, что тушить пожары с воздуха становится невозможно. На юго-востоке Австралии проходит масштабная эвакуация.