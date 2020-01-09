Более 60 машин коалиции США прибыли на американскую базу в Сирии

Более шести десятков военных машин возглавляемой США коалиции прибыли из Ирака на американскую военную базу на северо-востоке Сирии. Об этом сообщает государственное телевидение Сирии со ссылкой на источник.

Источник телеканала отмечает, что более 60 американских машин, перевозящих бронетехнику и материально-технические ресурсы, прибыли на военную базу в районе Камышлы.

Также источник сообщил, что ряд военных машин прибыли в Сирию через незаконный пограничный переход, расположенный на границе с Ираком.

Ранее агентство SANA сообщило, что военные США покинули две базы на северо-востоке САР и направились в сторону Ирака. Так, базу Хораб-Джейр в провинции Хасека покинули около 40 грузовиков с военной техникой, базу в городе Шаддади - около 50. Агентство предполагает, что данные действия являются подготовкой к «выводу оккупационных войск»