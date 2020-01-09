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5:42   9 Января 2020
Весь мир

ЛНА блокировала аэропорт Триполи из-за переброски через него боевиков из Турции

ЛНА блокировала аэропорт Триполи из-за переброски через него боевиков из Турции

Ливийская национальная армия (ЛНА) ввела воздушную блокаду международного аэропорта Митига в Триполи после того, как так называемое Правительство национального согласия (ПНС) Ливии использовало воздушную гавань для переброски наемников из Турции.

Официальный представитель ЛНА генерал Ахмед аль-Мисмари сообщил, что вооруженные силы под командованием Халифы Хафтара расширяют обозначенную ранее бесполетную зону в западном регионе, включая аэропорт Митига и его военный аэродром в Триполи.

Генерал призвал все авиакомпании неукоснительно следовать этому запрету, чтобы те не подвергали самолеты опасности. Он отметил, что данное решение было принято после того, как выяснилось, что аэропорт используется для переброски наемников из Турции для поддержки милиций ПНС в Триполи.

Триполи находится под контролем ПНС Ливии, поддерживающим террористов. Боевики, действия под их прикрытием, похищают людей и занимаются работорговлей. По данным ФАН, Анкара поддерживает ПНС Ливии, обеспечивая оружием и подкреплением в виде джихадистов из Сирии.

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Автор: Олег Королев
#турция #ливия #пнс ливии

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