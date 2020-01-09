Российские военные открыли гуманитарный коридор на севере Сирии

Российские военные договорились с коллегами из США об открытии пункта пропуска Сальхиях в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Об этом сообщил глава российского Центра по примирению враждующих сторон в САР Сергей Жмурин.

Военнослужащие США несколько месяцев держали пункт пропуска закрытым, из-за чего несколько десятков семей были заблокированы в восточной части данной провинции, и не могли вернуться в ее главный город.

Жмурин отметил, от дома были отрезаны десятки жителей Дейр-эз-Зора. По его словам, они хотят вернуться в свои дома, отремонтировать их и растить детей, заниматься сельским хозяйством. По его словам, открытие данного гуманитарного коридора решит все его проблемы, люди смогут вернуться к мирной жизни.

Председатель сирийского комитета по примирению враждующих сторон в провинции Дейр-Эз-Зор Абдулла Шляш сообщил, что на другой стороне есть несколько семей, которые не могут вернуться. По его словам, военные США не выпускают их по надуманным предлогам.

Около 85 процентов Дейр-эз-Зора были разрушены ударами возглавляемой США коалиции. По данным российских военных, местные власти готовы самостоятельно восстановить город, однако для этого не хватает людских ресурсов.