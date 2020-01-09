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Bloomberg опубликовал спутниковые фото последствий удара по военным базам США
ФАН напомнил о пяти самых нелепых предложениях оппозиционеров в минувшем году

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 Клинцевич заявил, что Трамп пропиарился на конфликте с Ираном

Клинцевич заявил, что Трамп пропиарился на конфликте с Ираном
«Международные авиалинии Украины» приостановили полеты в Тегеран на неопределенный срок

«Международные авиалинии Украины» приостановили полеты в Тегеран на неопределенный срок

 Полиция Одессы задержала мужчину, сообщившего о минировании аэропорта

Полиция Одессы задержала мужчину, сообщившего о минировании аэропорта
Российские военные открыли гуманитарный коридор на севере Сирии

Российские военные открыли гуманитарный коридор на севере Сирии

 Bloomberg опубликовал спутниковые фото последствий удара по военным базам США

Bloomberg опубликовал спутниковые фото последствий удара по военным базам США
5:14   9 Января 2020
Весь мир

Bloomberg опубликовал спутниковые фото последствий удара по военным базам США

Bloomberg опубликовал спутниковые фото последствий удара по военным базам США

Агентство Bloomberg опубликовало спутниковый снимок последствий ракетного удара Ирана по амеркианской базе «Эйн-аль-Асад» в Ираке.

На опубликованных снимках видны воронки от взрывов. Издание отмечает, что Тегеран использовал управляемые ракеты, чтобы находившиеся на базе американцы не пострадали.

Ранее президент США Дональд Трамп в обращении к нации заявил, что Вашингтон введет новые экономические санкции против Тегерана. Он отметил, что США не станут отвечать на иранские удары с помощью военной силы. Он заявил, что в результате атаки никто не пострадал, инфраструктура военной базы получила незначительный урон.

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Автор: Олег Королев
#сша #иран

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