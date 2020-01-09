Bloomberg опубликовал спутниковые фото последствий удара по военным базам США

Агентство Bloomberg опубликовало спутниковый снимок последствий ракетного удара Ирана по амеркианской базе «Эйн-аль-Асад» в Ираке.

На опубликованных снимках видны воронки от взрывов. Издание отмечает, что Тегеран использовал управляемые ракеты, чтобы находившиеся на базе американцы не пострадали.

PHOTOS: New images show the Iraqi military base following a missile strike by Iran https://t.co/sxvOxoXX5g pic.twitter.com/b19RCacJoc — Bloomberg (@business) January 8, 2020

Ранее президент США Дональд Трамп в обращении к нации заявил, что Вашингтон введет новые экономические санкции против Тегерана. Он отметил, что США не станут отвечать на иранские удары с помощью военной силы. Он заявил, что в результате атаки никто не пострадал, инфраструктура военной базы получила незначительный урон.