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 Клинцевич заявил, что Трамп пропиарился на конфликте с Ираном

Клинцевич заявил, что Трамп пропиарился на конфликте с Ираном
«Международные авиалинии Украины» приостановили полеты в Тегеран на неопределенный срок

«Международные авиалинии Украины» приостановили полеты в Тегеран на неопределенный срок

 Полиция Одессы задержала мужчину, сообщившего о минировании аэропорта

Полиция Одессы задержала мужчину, сообщившего о минировании аэропорта
Российские военные открыли гуманитарный коридор на севере Сирии

Российские военные открыли гуманитарный коридор на севере Сирии

 Bloomberg опубликовал спутниковые фото последствий удара по военным базам США

Bloomberg опубликовал спутниковые фото последствий удара по военным базам США
4:58   9 Января 2020
Весь мир

Глава Пентагона рассказал об ущербе от ракетного удара Ирана

Глава Пентагона рассказал об ущербе от ракетного удара Ирана

Ракетный удар Ирана по военной базе «Эйн-аль-Асад» в Ираке, где дислоцируется американский военный контингент, были повреждены палатки, парковочные площадки и вертолет. Об этом сообщил глава Пентагона Марк Эспер.

По его словам, Иран запустил 16 баллистических ракет по военным базам США в Ираке по меньшей мере с трех позиций. Министр обороны США сообщил, что 11 ракет поразили авиабазу «Эйн-аль-Асад», еще одна - военную базу в Эрбиле.

Эспер уточнил, что американские вооруженные силы сохраняют боеготовность.

Иранский Корпус стражей исламской революции в ночь на среду заявил о начале операции возмездия за убийство Касема Сулеймани. Она была направлена против военных, которые могут быть причастны к убийству генерала.

Президент США Дональд Трамп заявил об «отступлении» Тегерана после атаки на американские военные объекты в Ираке.

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Автор: Олег Королев
#сша #иран #марк эспер #сулеймани

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