Глава Пентагона рассказал об ущербе от ракетного удара Ирана

Ракетный удар Ирана по военной базе «Эйн-аль-Асад» в Ираке, где дислоцируется американский военный контингент, были повреждены палатки, парковочные площадки и вертолет. Об этом сообщил глава Пентагона Марк Эспер.

По его словам, Иран запустил 16 баллистических ракет по военным базам США в Ираке по меньшей мере с трех позиций. Министр обороны США сообщил, что 11 ракет поразили авиабазу «Эйн-аль-Асад», еще одна - военную базу в Эрбиле.

Эспер уточнил, что американские вооруженные силы сохраняют боеготовность.

Иранский Корпус стражей исламской революции в ночь на среду заявил о начале операции возмездия за убийство Касема Сулеймани. Она была направлена против военных, которые могут быть причастны к убийству генерала.

Президент США Дональд Трамп заявил об «отступлении» Тегерана после атаки на американские военные объекты в Ираке.