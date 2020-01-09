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 Полиция Одессы задержала мужчину, сообщившего о минировании аэропорта

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4:36   9 Января 2020
Весь мир

Иран завершил месть за Сулеймани, заявил постпред при ООН

Иран завершил месть за Сулеймани, заявил постпред при ООН

Иран завершил месть за убийство генерала Касема Сулеймани и не намерен предпринимать военных действий при отсутствии агрессии со стороны США. Об этом заявил постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи.

Отвечая на вопрос ТАСС о реакции Тегерана на выступление американского президента Дональда Трампа по поводу иранских атак на военные базы США, дипломат заявил, что все действия Ирана были пропорциональны убийству Сулеймани, они завершены.

По его словам, если США не будут больше предпринимать военные действия в отношении Ирана, то и иранская сторона не будет предпринимать асимметричных действий.

Также дипломат отметил, что Тегеран действовал исключительно в соответствии со статьей 51 Устава ООН, реализуя свое право на самооборону. По его словам, если США все же предпримут военные действия, то у Ирана не будет других вариантов, как ответить.

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Автор: Олег Королев
#сша #иран

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