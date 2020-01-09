ФАН напомнил о пяти самых нелепых предложениях оппозиционеров в минувшем году

«Федеральное агентство новостей» публикует подборку самых необычных предложений представителей российской несистемной оппозиции в 2019 году.

Петербургский депутат фракции «Яблоко» Борис Вишневский в конце года был обеспокоен контрактом на ввоз и переработку обедненного гексафторида урана, а также судном «Михаил Дудин», которое привезло груз в Петербург из Амстердама, чтобы дальше доставить в Свердловскую область. Депутат предложил перегрузить «урановые хвосты» в Усть-Луге (Ленобласть), чтобы уберечь Петербург от «потенциальной опасности», а затем и вовсе разорвать контракт. Вишневский так и не объяснил, в чем именно радиационная угроза обедненного урана, проигнорировав мнение химиков по данному вопросу.

Бывший кандидат в Мосгордуму от команды блогера Алексея Навального Любовь Соболь летом заявила, что ничего не имеет против секс-меньшинств, но сама была бы не готова разрешать геям проводить марши с радужными флагами. По ее мнению, данный вопрос должен быть вынесен на референдум.

Провалившийся депутат от команды Навального Дмитрий Гудков отметился «экологической инициативой». В марте он призвал остановить строительство четырех мусоросжигающих заводов, которые должны уничтожать мусор с подмосковных свалок. Позже выяснилось, что семья Гудковых имеет бизнес по вывозу мусора в подмосковной Коломне, из-за чего не хочет терять доходы от полигона «Воловичи», который должен будет закрыт, как и другие мусорные свалки в Подмосковье.

Прошедшая в МГД от партии «Яблоко» Дарья Беседина очень обеспокоена тем, что мусор в столице вывозит неэкологичный транспорт. Она также продемонстрировала свой проект - рогатые мусоровозы, которые очень рассмешили пользователей соцсетей. Также в программе А-team на «Эхе Москвы» она размышляла, что москвичам стоит отказаться я от личного автомобиля в пользу самокатов, велосипедов, наземного транспорта и собственных ног. Ее инициатива «сузить Ленинградский проспект» также насмешила ведущих и зрителей.

Блогер Алексей Навальный в интервью The Bell рассказал, что знаком с проблемами мигрантов, и поэтом предлагает ввести для них визы. На возражение о том, что мигранты и так встают на учет в ФМС, и въездные визы лишь удорожают их вход на рынок труда, Навальный ответить не смог и предпочел съехать с неудобной темы.