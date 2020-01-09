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ФАН напомнил о пяти самых нелепых предложениях оппозиционеров в минувшем году

ФАН напомнил о пяти самых нелепых предложениях оппозиционеров в минувшем году

 Клинцевич заявил, что Трамп пропиарился на конфликте с Ираном

Клинцевич заявил, что Трамп пропиарился на конфликте с Ираном
«Международные авиалинии Украины» приостановили полеты в Тегеран на неопределенный срок

«Международные авиалинии Украины» приостановили полеты в Тегеран на неопределенный срок

 Полиция Одессы задержала мужчину, сообщившего о минировании аэропорта

Полиция Одессы задержала мужчину, сообщившего о минировании аэропорта
Bloomberg опубликовал спутниковые фото последствий удара по военным базам США

Bloomberg опубликовал спутниковые фото последствий удара по военным базам США

 Глава Пентагона рассказал об ущербе от ракетного удара Ирана

Глава Пентагона рассказал об ущербе от ракетного удара Ирана
4:16   9 Января 2020
Россия

ФАН напомнил о пяти самых нелепых предложениях оппозиционеров в минувшем году

ФАН напомнил о пяти самых нелепых предложениях оппозиционеров в минувшем году

«Федеральное агентство новостей» публикует подборку самых необычных предложений представителей российской несистемной оппозиции в 2019 году.

Петербургский депутат фракции «Яблоко» Борис Вишневский в конце года был обеспокоен контрактом на ввоз и переработку обедненного гексафторида урана, а также судном «Михаил Дудин», которое привезло груз в Петербург из Амстердама, чтобы дальше доставить в Свердловскую область. Депутат предложил перегрузить «урановые хвосты» в Усть-Луге (Ленобласть), чтобы уберечь Петербург от «потенциальной опасности», а затем и вовсе разорвать контракт. Вишневский так и не объяснил, в чем именно радиационная угроза обедненного урана, проигнорировав мнение химиков по данному вопросу.

Бывший кандидат в Мосгордуму от команды блогера Алексея Навального Любовь Соболь летом заявила, что ничего не имеет против секс-меньшинств, но сама была бы не готова разрешать геям проводить марши с радужными флагами. По ее мнению, данный вопрос должен быть вынесен на референдум.

Провалившийся депутат от команды Навального Дмитрий Гудков отметился «экологической инициативой». В марте он призвал остановить  строительство четырех мусоросжигающих заводов, которые должны уничтожать мусор с подмосковных свалок. Позже выяснилось, что семья Гудковых имеет бизнес по вывозу мусора в подмосковной Коломне, из-за чего не хочет терять доходы от полигона «Воловичи», который должен будет закрыт, как и другие мусорные свалки в Подмосковье.

Прошедшая в МГД от партии «Яблоко» Дарья Беседина очень обеспокоена тем, что мусор в столице вывозит неэкологичный транспорт.  Она также продемонстрировала свой проект - рогатые мусоровозы, которые очень рассмешили пользователей соцсетей. Также в программе А-team на «Эхе Москвы» она размышляла, что москвичам стоит отказаться я от личного автомобиля в пользу самокатов, велосипедов, наземного транспорта и собственных ног. Ее инициатива «сузить Ленинградский проспект» также насмешила ведущих и зрителей.

Блогер Алексей Навальный в интервью The Bell рассказал, что знаком с проблемами мигрантов, и поэтом предлагает ввести для них визы. На возражение о том, что мигранты и так встают на учет в ФМС, и въездные визы лишь удорожают их вход на рынок труда, Навальный ответить не смог и предпочел съехать с неудобной темы.

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Автор: Олег Королев
#оппозиция #навальный #соболь

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