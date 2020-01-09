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3:41   9 Января 2020
Весь мир

ФАН уличил ряд авиакомпаний в поставках оружия из Турции в Ливию

ФАН уличил ряд авиакомпаний в поставках оружия из Турции в Ливию

Турция продолжает поставляет боевикам так называемого Правительства национального согласия оружие в обход запрета ООН и международного права. Об этом пишет ФАН.

Оружие из Турции на территорию Ливии поступает на грузовых бортах воздушных судов Ливанской авиакомпании «Глобальная авиационная и сервисная группа» (GASG) и принадлежащих Молдавской авиакомпании Aerotranscargo. Известно, что в 2017 году компания, вместе с рядом других, появилась в отчете группы экспертов ООН в качестве подозрительного перевозчика. Предполагалось, что некоторые из них связанны с незаконной поставкой вооружения.

Авиакомпания «Глобальная авиационная и сервисная группа» (GASG) была основана в 2003 году. Ее штаб-квартира находится в Триполи, также она имеет офисы в Стамбуле и Бенгази. В 2007 году ее офис был зарегистрирован в Турции, в качестве генерального директора выступает Kaptain Abdusalam Ibrahim Arad.

Один из интернет-источников сообщает, что 27 сентября 2006 в Сомали приземлился грузовой самолет Ил-76-ТД компании GASG, на котором находились две единицы бронетехники и неизвестное число высокопоставленных военных офицеров Уганды. Спустя семь лет компания появилась на авианакладной, выпущенной за неофициальную передачу нескольких тысяч пистолетов Caracel F, которые были куплены компанией из США и экспортированы базирующейся в ОАЭ Caracel International LLC в Ливию.

В 2017 году вскрылась связь с молдавской авиакомпанией. GASG зафрахтовала самолет Airbus A300C4-203 компании AerotransCargo7 Воздушное судно под номером ER-ABE было обнаружено при перелетах из Турции в Ливию.

Самолеты самой AerotransCargo также летают в Ливию - например, два грузовых Boeing 747-412 (номера ER-BBJ и ER-JA). Данный факт свидетельствует о том, что молдавская авиакомпания также причастна к перевозке оружия.

ФАН отмечает, что данные Flightradar также свидетельствуют, что Турция вмешивается во внутренние дела Ливии. Так, один из бортов GASG совершил в ноябре 2019 16 перелетов из Стамбула. С 1 по 8 декабря 2019 самолет совершал ежедневные перелеты по данному маршруту.

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Автор: Олег Королев
#турция #ливия #оружие #пнс ливии

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