Путин и Эрдоган подтвердили нелегитимность правительства Сарраджа в Ливии

Заявление президента РФ Владимира Путина о нелегитимности по Cхиратским соглашениям так называемого Правительства национального согласия Ливии указывает на то, что в основе урегулирования должно лежать политическое соглашение по Ливии 2015 года. Об этом заявил ФАН глава Фонда защиты национальных ценностей РФ, член Общественной палаты РФ Александр Малькевич.

По его словам, приверженность соглашению по Ливии от 2015 года подтверждает нелегитимность так называемого главы ПНС Ливии Файеза Сарраджа, чьи полномочия истекли в 2018 году.

Эксперт отметил, что есть легитимный парламент в Бенгази, в котором все стороны должно договориться о том, чтобы в максимально короткие сроки принять законы, включая закон о выборах президента и наказании для боевиков, которые орудовали в Ливии все эти годы.

Малькевич заявил, что с учетом требований мировой общественности, необходимо создать Международный трибунал, чтобы бесчинствовавшие в Ливии боевики понесли наказанию. Он отметил, что ПНС в таком случае буде тяжело выкрутиться.

Также политолог заявил, что стремление Эрдогана оказать военную помощь ПНС Ливии вызвало широкое противодействие, в том числе в самой Турции. По его словам, многие эксперты считали, что он не собирался там предпринимать каких-либо серьезных действий - его задачей было взвинтить ставки перед переговорами с Путиным.