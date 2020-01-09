Убийство Сулеймани значительно ослабило влияние США, заявил Рожин

Президенту США Дональду Трампу для сохранения лица и деэскалации конфликта пришлось сказать, что полученные военной базой США повреждения от иранских ракет невелики, а человеческих жертв нет. Об этом сообщил ФАН главред аналитического центра «Кассад» и военный эксперт Борис Рожин.

По его словам, выбор у Трампа простой - если США нанесут удар по Ирану, то ему придется ввязаться в крупную региональную войну, попутно втянув в нее Йемен, Ливан и Израиль.

Собеседник ФАН отметил, что на другой стороне медали находится деэскалация, начало которой сейчас наблюдает мировое сообщество. По его мнению, Трамп не ожидал от Ирана столь сильного ответа, когда планировал убийство генерала Касема Сулеймани.

Эксперт отметил, что следствием этого стало значительное ослабление влияния США в ближневосточном регионе и даже среди своих собственных союзников по международной коалиции, которые, желая выполнить требование Иракского парламента, по сути оставляют американцев одних.

«Теперь, если в течении года США не уйдут из Ирака, как того требуют власти этой страны, то они из его союзника автоматически превратятся в оккупанта со всеми вытекающими из этого дипломатическими штрафами», — считает Рожин.

Собеседник ФАН отмечает, что Трамп, нарушив нормы международного права, убив Сулеймани, потерял целую страну. При этом Иран не только смог сохранить лицо, но и смог выйти из ситуации победителем.

По словам Рожина, у президента США не было выбора, поскольку по поводу войны с Ираном нет единого мнения не только в НАТО, но и внутри США. По его мнению, если бы война началась, то Трамп мог бы лишиться шансов на второй срок.