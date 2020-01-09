Оппозиция до окончания расследования обвинила Иран в крушении Boeing

Российская оппозиция оправдывает действия США против Ирана, обвиняя Тегеран в крушении украинского Boeing 737. Об этом пишет ФАН.

Самолет компании «Украинские авиалинии» Boeing-737 разбился в аэропорту Тегерана в среду утром. На борту авиалайнера, направлявшегося в Киев, находились 176 человек - 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 11 - Украины, десять граждан Швеции, четыре - Афганистана, по три гражданина Германии и Великобритании. Официальная версия - технические неполадки и ошибка пилота. Украинский президент Владимир Зеленский попросил не торопиться с выводами до окончания расследования.

Однако, российских несистемных оппозиционеров призыв не делать скоропостижных выводов до первых итогов расследования не устроил. Как всегда, во всем плохом, что происходит в мире, они обвинили российскую власть и ее союзников.

Первым высказался сотрудник блогера Алексея Навального Леонид Волков. По его мнению, в трагедии виноваты иранские военные. Также он провел параллели с рухнувшим малайзийским «Боингом» в Донбассе.

Депутат Мосгордумы Михаил Тимонов, поддержанный Навальным с помощью «Умного голосования», выразил сожаление, что не успел посетить Иран. По его мнению, Россия получит «массу бенефитов» в свете роста цен на нефть после начала конфликта и возможности переключить внимание людей.

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман не стал прямо высказываться о катастрофе. Однако, он отметился публикацией картинки, в которой с иронией отмечается, что Пентагон признают в Иране террористами.

Публицист Евгений Понасенков в своих омерзительных заявлениях превзошел самого себя, порадовавшись гибелью людей, пришедших на похоронены убитого США

Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман о сегодняшней катастрофе промолчал, но вчера отметился мемом о скором признании Пентагона в Иране террористами. генерала Ирана Касема Сулеймани. В честь «скорой победоносной войны» он опубликовал видео с шампанским.

Бывший депутат ГД Геннадий Гудков заявил, что раз иранская сторона не отдала «черные ящики», значит она и виновата. Свою радость от гибели граждан Ирана при минимальных потерях США он даже не стал скрывать.

Либеральные издания «МБХ-Медиа» и «Радио Свобода» опубликовали подборку «мемов» про начало третьей мировой войны, куда включили Ройзмана и Понасенкова. В хронике инцидента они не забыли отметить, что «техническая ошибка» это «подозрительная» версия Ирана, которая случилась сразу после удара по базам США.

«Радио Свобода» также опубликовала заявление отставного председателя СВР Украины Николая Маломужа, который заявил об «иранском следе».

Осторожный главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов не стал делать прямых выводов, однако обратил внимание, что на двигателе нет копоти. Пользователи в Twitter напомнили, что сначала нужно увидеть оба двигателя.

Источники в иранской армии предполагают, что самолет могли сбить беспилотники США. Данная версия правдоподобна, поскольку это обстоятельство выгодно США - будет удобнее обвинить Иран в мести, чтобы открыть себе дорогу для нового витка конфликта.