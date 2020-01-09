Успехи ЛНА заставили Турцию договариваться с Россией о достижении мира в Ливии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял решение отступить в вопросе вокруг Ливии после значительных успехов Ливийской национальной армии (ЛНА), которую, по мнению турецкой стороны, поддерживает ЧВК «Вагнера». Об этом пишет ФАН.

Свою роль также сыграла встреча с российским лидером Владимиром Путным, после которой Эрдоган отказался от воинственных заявлений о помощи боевикам так называемого Правительства национального согласия Ливии.

Глава комиссии СМИ ОП РФ, президент ФЗНЦ Александр Малькевич в интервью ФАН прокомментировал ситуацию. По его словам, две недели мир слышал воинственную риторику Турции, которая осуществляла массированную засылку военной техники и переправляла тысячи террористов из Идлиба в Ливию, а также провела «красивое постановочное заседание» турецкого парламента.

Эксперт отметил, что это привело к реальному национальному подъему в Ливии: племена забыли былые распри и объединились, за оружие брался «и стар и млад».

«ПНС отступает по все фронтам. Тревога в Мисурате, за три часа взят Сирт – причем полностью: порт, база, все», — заявил Малькевич.

Политолог отметил, что в итоге, несмотря на помощь, так называемое ПНС Ливии полностью провалолось. По его словам, сейчас они выкидывают белый флаг, объявляя перемирие, а турки так и не стали переходить к делу.

Малькевич уверен, что «громогласные заявления» Эрдогана о том, в что в Ливии находятся несколько тысяч сотрудников российской ЧВК «Вагнера» сослужили обратную службу, сыграв против ПНС и турецкой армии.