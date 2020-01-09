США должны покинуть Ближний Восток для сохранения мира в регионе, считают эксперты

Присутствие войск США на Ближнем Востоке подрывает стабильность и безопасность в регионе. Об этом пишет ФАН, ссылаясь на ряд экспертов.

Военный эксперт Fox News Дениэл Девис считает, что США следовало бы покинуть Сирию и Ирак сразу после поражения ИГ (террористическая группировка, запрещена в РФ). Комментируя убийство иранского генерала Касема Сулеймани, Девис призвал войска США в неотложном порядке покинуть Ближний Восток, чтобы сохранить мощь США и жизнь американских солдат.

Он также напомнил, что Сулеймани не просто был одним из высокопоставленных иранских чиновников, но и героем всего иранского народа, который закономерно захочет отомстить США за его убийство. Дэвис подчеркнул, что ситуация на Ближнем Востоке не изменится, пока там будут силы США.

Девис считает, что наиболее уязвимыми целями США на Ближнем Востоке остаются американские военные в Ираке и Сирии, причем Пентагон по-прежнему не может дать внятного ответа на вопрос о том, зачем они там находятся.

Представитель МИД РФ Мария Захарова выразила похожую точку зрения. Она отметила, что никому неизвестно, чем многочисленный военный контингент США многие годы занимается на Ближнем Востоке. По ее словам, то, что он должен покинуть территории страны, должны решать ее власти.

«Поколения людей, которые не знают ничего кроме войны... Кто за это ответит? <...> Кто наконец задаст вопрос: сколько все это можно терпеть», — отметила она.

Главред информационно-аналитического центра «Кассад» и военный эксперт Борис Рожин заявил, что влияние США на Ближнем Востоке снижается. По его словам, союзники США по НАТО фактически бросили Вашингтон в Ираке после того, как парламент этой страны высказался за вывод иностранных войск.

Рожин отметил, что если в течение года США не покинут Ирак, как того требуют власти это страны, то они из его союзника превратяться в оккупанта. По его словам, проблемы появятся также и с военным контингентом в Сирии, поскольку все его снабжение осуществляется именно с территории Ирака.

Экс-сотрудник Госдепартамента США Майкл Спрингман обратил внимание на ситуацию с обнародованным письмом американского командования о предстоящем выводе войск, отправленное правительству Ирака. Руководство Пентагона позже опровергло данную информацию, назвав письмо «черновиком», которое отправлено «по ошибке».

Спрингман отметил, что действуя подобным образом, США становятся оккупантами. Он отметил, что иракскому правительству стоило бы отказаться от такого сотрудничества - Багдад не приглашал Вашингтон для оккупации. Экс-сотрудник Госдепа отметил, что Ирак может подать на США в международный уголовный суд.

В свою очередь глава организации «Международная кризисная группа» Роберт Малли отметил, что вывод войск США из Ирака был бы ситуацией, выигрышной как для Вашингтона, так и для Тегерана. Это позволило бы добиться разрядки в ближневосточном регионе.