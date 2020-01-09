Сообщения Reuters о «неисправности» Boeing 737 в Иране скрывают истинные причины инцидента

Американское информационное агентство Reuters в своем заявлении приводит версию западной разведки о крушении под столицей Ирана самолета «Международной украинской авиакомпании». Об этом пишут «Народные новости».

Reuters в своем сообщении ссылается на источник в службе безопасности Канады, в соотвестветии с которой причиной крушения авилайнера является не ракетный удар, а техническая неисправность.

Представители Украины в Тегеране сначала исключили версию ракетной атаки, однако позже пресс-служба дипломатического представительства убрала из своего заявления слова об исключении данной причины крушения. Теперь же на сайте дипведомства говорится, что причины произошедшего будет выявлять комиссия, а заявления о других версиях несут неофициальный характер. Неизвестно, как службы безопасности Канады связаны с крушением авиалайнера.

Boeing 737 разбился в среду спустя несколько минут после взлета с Тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни. Телеканал Press TV сообщал, что на борту были 9 членов экипажа и 167 пассажиров, все они погибли. Иранская сторона заявляла, что причиной произошедшего могли стать технические неполадки, однако источник среди иранских военных считает, что самолет мог сбить американский беспилотник.