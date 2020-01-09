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Сообщения Reuters о «неисправности» Boeing 737 в Иране скрывают истинные причины инцидента

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«Международные авиалинии Украины» приостановили полеты в Тегеран на неопределенный срок

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 Полиция Одессы задержала мужчину, сообщившего о минировании аэропорта

Полиция Одессы задержала мужчину, сообщившего о минировании аэропорта
Сообщения Reuters о «неисправности» Boeing 737 в Иране скрывают истинные причины инцидента

Сообщения Reuters о «неисправности» Boeing 737 в Иране скрывают истинные причины инцидента

 Две ракеты упали в дипломатической зоне столицы Ирака, сообщают СМИ

Две ракеты упали в дипломатической зоне столицы Ирака, сообщают СМИ
0:31   9 Января 2020
Весь мир

Сообщения Reuters о «неисправности» Boeing 737 в Иране скрывают истинные причины инцидента

Сообщения Reuters о «неисправности» Boeing 737 в Иране скрывают истинные причины инцидента

Американское информационное агентство Reuters в своем заявлении приводит версию западной разведки о крушении под столицей Ирана самолета «Международной украинской авиакомпании». Об этом пишут «Народные новости».

Reuters в своем сообщении ссылается на источник в службе безопасности Канады, в соотвестветии с которой причиной крушения авилайнера является не ракетный удар, а техническая неисправность.

Представители Украины в Тегеране сначала исключили версию ракетной атаки, однако позже пресс-служба дипломатического представительства убрала из своего заявления слова об исключении данной причины крушения. Теперь же на сайте дипведомства говорится, что причины произошедшего будет выявлять комиссия, а заявления о других версиях несут неофициальный характер. Неизвестно, как службы безопасности Канады связаны с крушением авиалайнера.

Boeing 737 разбился в среду спустя несколько минут после взлета с Тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни. Телеканал Press TV сообщал, что на борту были 9 членов экипажа и 167 пассажиров, все они погибли. Иранская сторона заявляла, что причиной произошедшего могли стать технические неполадки, однако источник среди иранских военных считает, что самолет мог сбить американский беспилотник.

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Автор: Олег Королев
#иран #крушение боинга

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