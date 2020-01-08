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22:10   8 Января 2020
Россия

Клинцевич заявил, что Трамп пропиарился на конфликте с Ираном

Клинцевич заявил, что Трамп пропиарился на конфликте с Ираном

Сенатор Франц Клинцевич в беседе с iReactor заявил, что американский лидер Дональд Трамп пропиарился на конфликте с Ираном. Так он прокомментировал выступление президента США, который попытался объясниться действия на Ближнем Востоке.

Сенатор объяснил, что реакция Ирана была политическим шагом, а не военным. В Ираке знали о готовящихся ударах по базам американцев. Кроме того, Тегеран нанес удар  не по казармам, а по объектам, где было меньше всего жертв.

« Долю пиара Трамп получил, и дальше двигаться ничего не будет. Это самая важная новость в году. Последствия конфликта могли стать катастрофой, — уверен собеседник издания.

Клинцевич отметил, что РФ находится в непосредственной близости к Ирану, а такие конфликты стране не нужны. Военные столкновения Вашингтона и Тегерана могли привести к жертвам, отметил он.

 «Мне кажется, это лучший вариант развития событий, который был искусственно создан. Я думаю, что та ошибка, которую приняло руководство США, ликвидируя иранского генерала, могла обернуться более серьезными проблемами. Слава Богу, что все закончилось такой малой кровью», — резюмировал Клинцевич.

Трамп в среду, 8 января, выступил с обращением к нации по иранской ситуации. По словам президента, жертв среди американцев в результате атаки по базам США в Ираке нет. Глава Белого дома заявил, что не видит причин для объявления войны Ирану.

Издание делает вывод, что Трамп «сдал назад» после жесткого ответа Тегерана на отрытое убийство Сулеймани.

 

 

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Автор: Арсений Аскольский
#сша #иран

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