Иран ударил по авиабазе США новейшими ракетами

Иран впервые использовал свои новейшие ракеты в ходе удара по американской базе Ираке, пишет иранское агентство Tasnim в среду, 8 января.

По данным СМИ, воздушные силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) использовали баллистические ракеты «Фатех-313» и «Киям». Их дальность действия составляет 500 и 800 километров соответственно.

В ночь на 8 января Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил о начале операции возмездия за убийство генерала Касема Сулеймани. Иран выпустил ракеты по американский базе Эйн-аль-Асад на западе Ирака и базе в Эрбиле. Иранский телеканал Press TV утверждает, что погибли 80 человек.

Президент США Дональд Трамп после атаки заявил, что пострадавших и погибших в результате атаки нет.