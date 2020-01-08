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21:10   8 Января 2020
Россия

Президент Эстонии отказалась от подаренного посольством крымского вина

Президент Эстонии отказалась от подаренного посольством крымского вина

Эстонский президент Керсти Кальюлайд отказалась принять в подарок крымское вино, которое посольство отправило ей на 50-летие. Об этом сообщил сенатор Алексей Пушков в своем Twitter в среду, 8 января.

По словам парламентария, Кальюлайд приняла от посольства шоколад и цветы, а бутылку «Крымского» вернула.

«Видно, посчитала тонким троллингом», — предположил Пушков.

Сенатор рассказал, что однажды посол одной из стран Евросоюза  отказался от его предложения попробовать вино из Крыма.

Крым вошел в состав России после проведенного там в марте 2014 года референдума. В Кремле не раз отмечали, что жители полуострова сделали свой выбор в полном соответствии с нормами международного права и Уставом ООН.

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Автор: Арсений Аскольский
#крым

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