Президент Эстонии отказалась от подаренного посольством крымского вина

Эстонский президент Керсти Кальюлайд отказалась принять в подарок крымское вино, которое посольство отправило ей на 50-летие. Об этом сообщил сенатор Алексей Пушков в своем Twitter в среду, 8 января.

По словам парламентария, Кальюлайд приняла от посольства шоколад и цветы, а бутылку «Крымского» вернула.

«Видно, посчитала тонким троллингом», — предположил Пушков.

Сенатор рассказал, что однажды посол одной из стран Евросоюза отказался от его предложения попробовать вино из Крыма.

Пос-во РФ в Таллине направило главе Эстонии на ее 50-летие шоколад, цветы и бутылку Крымского. Цветы и шоколад Кальюлайд приняла, а вино вернула. Видно, посчитала тонким троллингом. Помню, как-то посол одной из стран ЕС отказался от моего предложения даже пригубить крымское вино. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 8 января 2020 г.

Крым вошел в состав России после проведенного там в марте 2014 года референдума. В Кремле не раз отмечали, что жители полуострова сделали свой выбор в полном соответствии с нормами международного права и Уставом ООН.