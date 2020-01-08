Американцы призвали власти прекратить оккупацию Ближнего Востока

Обстановка на Ближнем Востоке накалилась после убийства военными США главы спецподразделения Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани. Вашингтон вновь наплевал на международные нормы, показав, что может действовать, как ему вздумается.

Жители США жестко отреагировали на действия официальных властей. На страницах The New York Times американцы призвали руководство страны как можно скорее прекратить оккупацию Ближнего Востока, а также вернуть оттуда военнослужащих. Самые яркие высказывания приводит ФАН.

Пользователь под ником Грэг напомнил, что Ирак — суверенное государство, которое имеет полное право высылать «всех и всяких не иракцев», в том числе и американцев.

«Иракский народ не должен нести ответственность за последствия военных действий между двумя иностранными агрессорами», — написал Грэг.

Пользователь также недоумевает связи со словами президента Дональда Трампа о том, что военные США останутся на территории Ирака, хотя парламент страны проголосовал за вывод иностранной силы.

Грэга поддержал пользователь под ником Том. Он отметил, что «цивилизованные государства не свергают демократически избранные правительства, чтобы украсть их нефть».

ФАН отмечает, что нефть WTI, которая добывается в штате Техас, дорожает на торгах на фоне иранских ударов по военным базам США в Ираке.

«Трамп говорит, что иранский генерал убил сотни американцев? Эти американцы оккупируют иностранную страну без морального или юридического оправдания... Кто такие международные террористы на этой картине?» — возмутился американец в другом комментарии.

Пользователь под ником Томас поддержал удары Ирана по базам США, заметив, что у главы Белого дома Дональда Трампа нет ни видения сложившейся ситуации, ни стратегии, что и «подвергло жизнь американцев риску, который никому не нужен».

ФАН напомнил, что ответный удар Тегерана соответствует нормам международного права. Иранские власти руководствовались статьей 51 Устава ООН, разрешающей использовать право на самооборону в случае вооруженного нападения.

Пользователь Катрин считает, что Трамп из-за своей «импульсивности, невежества, бравады и высокомерия» привел Соединенные Штаты на грань войны.

«Во время перерыва в вашей игре в гольф вы приняли решение убрать кого-то очень важного, сделав его мучеником и героем», — напомнила она об убийстве Сулеймани.

Маккаус из Олбани напомнил, что президент США «продолжает наносить урон везде, где он идет или смотрит»

Житель Вирджинии обратился с вопросом к Госсекретарю США Майку Помпео, который «настаивал на дестабилизирующем убийстве иностранного лидера».

«Может кто-нибудь дать министру Помпео словарь, чтобы он мог посмотреть слово «Дипломатия»?» — написал он.;

США в ночь на 3 января нанесли удары по «двум целям, связанным с Ираном» в окрестностях Багдада. В результате был убит командующий иранским спецподразделением «Аль-Кудс» генерал Касем Сулеймани и восемь представителей шиитских организаций Ирака.

Иран в ночь на 8 января нанес ответные ракетные удары по военным базам США в Ираке. В Тегеране сообщили, что при атаке погибли 80 американских военнослужащих и 200 получили ранения. Трамп заявил, что жертв и пострадавших нет.