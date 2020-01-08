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20:16   8 Января 2020
Весь мир

Признавшийся в краже нефти в САР Трамп теперь говорит, что США не нужно «черное золото»

Признавшийся в краже нефти в САР Трамп теперь говорит, что США не нужно «черное золото»

Президент США Дональд Трамп в видеобращении к нации заявил,что Соединенные Штаты не нуждаются в ближневосточной нефти. 

«Мы независимы и мы не нуждаемся в ближневосточной нефти», - сказал Трамп. 

В октябре 2019 года в обращении из Белого дома Трамп заявлял обратное: что США интересуют углеводороды региона.

«Я хочу вернуть наших солдат домой, но я хочу и нефть. Я же гражданский, я не понимаю, зачем война в Ираке вообще была нужна. Если мои люди идут в Ирак — то пусть хотя бы оставят себе нефть. Но они [предшественники] ведь не оставили», – посетовал президент.

В начале декабря 2019 года глава Белого дома в открытую заявил, что США в Сирии намерены распоряжаться сирийской нефтью, так как контролируют нефтяные поля.

«Мы взяли нефть. Я взял нефть… Нефть у нас, и мы можем делать с ней, что хотим», — говорил Трамп.

Дональд Трамп сегодня выступил с обращением к нации после ракетного удара Ирана по военным базам США в Ираке.Тегеран заявил, что это стало ответом на убийство американцами высокопоставленного иранского генерала Касема Сулеймани. По данным Ирана, в результате удара погибли 80 американских военных. Трамп заявил, что жертв и пострадавших нет и объявил о новых «мощных» санкциях против Ирана.

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Автор: Мария Владимирова
#сша #сирия #иран #политика #трамп #весь мир

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