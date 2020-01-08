Трамп заявил, что Сулеймани следовало убить давно

Президент США Дональд Трамп заявил, что убитый иранский генерал Касем Сулеймани ответственен за смерти тысячи американских военнослужащих, в том числе и за установку СВУ на дороге.

В своем видеообращении к нации Трамп отметил, что Сулеймани «давно планировал новые атаки, но мы его остановили».

По словам американского лидера, генерала КСИР «следовало убить давно».

США в ночь на 3 января нанесли удары по «двум целям, связанным с Ираном» в окрестностях Багдада. В результате был убит командующий иранским спецподразделением «Аль-Кудс» генерал Касем Сулеймани и восемь представителей шиитских организаций Ирака.

Действия Вашингтона раскритиковало мировое сообщество. Президент Сирии Башар Асад выразил соболезнования. Глава МИД РФ Сергей Лавров в разговоре с коллегой из Ирана Джавадом Зарифом подчеркнул, что решение президента США Дональда Трампа нарушает международное право и грозит полномасштабной войной на Ближнем Востоке.

Иран в ночь на 8 января нанес ответные ракетные удары по военным базам США в Ираке. В Тегеране сообщили, что при атаке погибли 80 американских военнослужащих и 200 получили ранения. Трамп заявил, что жертв и пострадавших нет.