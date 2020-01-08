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 Трамп заявил, что Сулеймани следовало убить давно

Трамп заявил, что Сулеймани следовало убить давно
19:55   8 Января 2020
Весь мир

Трамп заявил, что Сулеймани следовало убить давно

Трамп заявил, что Сулеймани следовало убить давно

Президент США Дональд Трамп заявил, что убитый иранский генерал Касем Сулеймани ответственен за смерти тысячи американских военнослужащих, в том числе и за установку СВУ на дороге.

В своем видеообращении к нации Трамп отметил, что Сулеймани «давно планировал новые атаки, но мы его остановили».

По словам американского лидера, генерала КСИР «следовало убить давно».

США в ночь на 3 января нанесли удары по «двум целям, связанным с Ираном» в окрестностях Багдада. В результате был убит командующий иранским спецподразделением «Аль-Кудс» генерал Касем Сулеймани и восемь представителей шиитских организаций Ирака.

Действия Вашингтона раскритиковало мировое сообщество. Президент Сирии Башар Асад выразил соболезнования. Глава МИД РФ Сергей Лавров в разговоре с коллегой из Ирана Джавадом Зарифом подчеркнул, что решение президента США Дональда Трампа нарушает международное право и грозит полномасштабной войной на Ближнем Востоке.

Иран в ночь на 8 января нанес ответные ракетные удары по военным базам США в Ираке. В Тегеране сообщили, что при атаке погибли 80 американских военнослужащих и 200 получили ранения. Трамп заявил, что жертв и пострадавших нет.

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Автор: Арсений Аскольский

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